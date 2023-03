Κοινωνία

Κωνσταντίνος Σκούμας: η αιχμηρή αντίδρασή του και η απάντηση της ΕΛΑΣ

Η πρώτη αντρίδραση του πρώην πλέον Αρχηγού της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνου Σκούμα. Τι αναφέρει στην επιστολή του.

Μετά την καθαίρεσή του από τη θέση του αρχηγού της ΕΛΑΣ ο Στρατηγός εν αποστρατεία, πλέον, Κωνσταντίνος Σκούμας έστειλε ανοιχτή επιστολή για την απόφαση αυτή.

Ο Κωνσταντίνος Σκούμας στην επιστολή του τονίζει ότι αποχωρεί με αξιοπρέπεια και καθαρή τη συνείδησή του, ενώ σημείωσε ότι οι αρχές του είναι που προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια σε συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Σκούμα

«Μοναδικό κριτήριο διαχρονικά κατά την, επί σειρά ετών, υπηρεσιακή μου διαδρομή υπήρξε η προσφορά προς την κοινωνία και τον κάθε πολίτη, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις.

Η επιχειρησιακή μου ικανότητα και αποτελεσματικότητα είναι διαγνωσμένες εν τοις πράγμασι, τόσο στη διαχείριση της υβριδικής απειλής χιλιάδων μεταναστών στα σύνορα της χώρας μας στον Έβρο το 2020 και την αντιμετώπιση της εξέγερσης 10.000 μεταναστών στη Λέσβο όσο και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος με απτά στατιστικά δεδομένα.

Η ακεραιότητα του χαρακτήρα μου και η διαφάνεια στις επιλογές μου είναι εγνωσμένες σε όλο το αστυνομικό προσωπικό, τους θεσμικούς φορείς με τους οποίους συνεργάστηκα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και σε όλη στην κοινωνία των πολιτών.

Πίστευα πάντα, και έτσι πορεύτηκα μέχρι σήμερα, από κάθε θέση ευθύνης που υπηρέτησα ότι η εξέλιξη κάθε συναδέλφου πρέπει να γίνεται με κριτήρια αξιοκρατικά και αμιγώς υπηρεσιακά. Με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας και τη λειτουργία της σύμφωνα με τις Δημοκρατικές Αρχές και το Κράτος Δικαίου. Ουδείς είναι υπεράνω του Νόμου, ουδείς είναι πάνω από το Δημόσιο Συμφέρον.

Διαπνεόμενος από αυτές τις Αρχές και Αξίες επέμενα πάντα να τοποθετούνται σε κρίσιμες, μάχιμες θέσεις μόνο όσοι, με την επάρκεια και εμπειρία τους, μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους. Στάθηκα εμπόδιο ως Αρχηγός στην απογύμνωση των Αστυνομικών Τμημάτων και των μάχιμων υπηρεσιών του Σώματος και στη μετακίνηση αστυνομικών σε θέσεις που δεν εξυπηρετούν το κοινωνικό συμφέρον. Πάντα βρισκόμουν σε «πόλεμο» με τα κυκλώματα κάθε είδους που λυμαίνονται τον κόπο των Ελλήνων και δρούνε σε βάρος της Κοινωνίας.

Στις τελευταίες κρίσεις αγνοήθηκαν οι, υπηρεσιακά τεκμηριωμένες, αντιρρήσεις μου για πρόσωπα σε μια πρωτοφανή απαξίωση του θεσμικού ρόλου του Αρχηγού και επομένως δεν θα αναλάβω ευθύνες του πολιτικού μου προϊσταμένου ούτε θα γίνω το εξιλαστήριο θύμα κανενός. Τελευταία, όπως εκ του αποτελέσματος διαφαίνεται, οι αποφάσεις μου να δρω όπως το Σύνταγμα ορίζει και η Κοινωνία απαιτεί, δηλαδή με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία δεν έτυχαν της αναμενόμενης αποδοχής.

Για την ακρίβεια, αυτές οι Αρχές μου είναι που προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια σε συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας, τα οποία, ως εκ του αποτελέσματος προκύπτει, οδήγησαν στη βίαιη διακοπή της θητείας μου. Μιας θητείας, η οποία ανανεώθηκε μόλις πριν από έναν περίπου μήνα.

Αποχωρώ με αξιοπρέπεια και καθαρή τη συνείδησή μου και παραδίδω στην κρίση όλων τα γεγονότα, τα οποία στην πορεία θα γίνουν ακόμη πιο αντιληπτά.

Επίτιμος Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνος ΣΚΟΥΜΑΣ Στρατηγός ε.α»

Η απάντηση της ΕΛΑΣ

Κύκλοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχολίασαν την αιχμηρή ανακοίνωση του πρώην πλέον αρχηγού της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνου Σκούμα.

Κρατώντας χαμηλούς τόνους το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απαντά στα όσα υποστήριξε νωρίτερα ο Κωνσταντίνος Σκούμας τονίζοντας ότι η απόφαση για την αντικατάστασή του ελήφθη με μόνο γνώμονα την βελτίωση και την πιο θετική και αποτελεσματική εφαρμογή των σύγχρονων επιχειρησιακών σχεδίων της Ελληνικής Αστυνομίας για την ασφάλεια των πολιτών.

«Η απόφαση για τον ορισμό νέου αρχηγού της ΕΛΑΣ ανήκει στο ανώτατο κυβερνητικό όργανο με αυτή την αρμοδιότητα, το ΚΥΣΕΑ και πάρθηκε, ομόφωνα, με μόνο γνώμονα την βελτίωση και την πιο θετική και αποτελεσματική εφαρμογή των σύγχρονων επιχειρησιακών σχεδίων της Ελληνικής Αστυνομίας για την ασφάλεια των πολιτών.

Είναι κατανοητή ασφαλώς κι η ανθρώπινη πικρία αλλά θα πρέπει να γίνει σεβαστή η κυβερνητική απόφαση και ο συλλογικός στόχος της», αναφέρουν χαρακτηριστικά.





Ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η επιστολή του πρώην Αρχηγού της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνου Σκούμα, μετά την ξαφνική αντικατάστασή του από το ΚΥΣΕΑ υποχρεώνει τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Θεοδωρικάκο να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις:

1. Για ποια πρόσωπα διαφώνησαν στις τελευταίες κρίσεις με τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ και για ποιες ακριβώς θέσεις;

2. Σε ποιες αντισυνταγματικές, μη διαφανείς και αναξιοκρατικές ενέργειες αναφέρεται ο πρώην Αρχηγός της ΕΛΑΣ, σε διαφωνία με τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Θεοδωρικάκο;

3. Ποια τα συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας που ενοχλήθηκαν από τις απόψεις του πρώην Αρχηγού της ΕΛΑΣ;

4. Πώς συνδέονται αυτά με τις προ μηνός αποκαλύψεις για συναλλαγή και τοποθετήσεις σε κρίσιμες θέσεις της ΕΛΑΣ απο τη Greek Mafia;

Κύριε Μητσοτάκη,

Κύριε Θεοδωρικάκο,

η προπαγανδιστική τακτική να μην απαντάτε σε σοβαρότατες καταγγελίες και αποκαλύψεις είναι η συνήθης πρακτική σας.

Η μη απάντηση σας αυτή τη φορά, θα επιβεβαιώσει τις καταγγελίες του απερχόμενου Αρχηγού, κ. Σκούμα και τις μαύρες ζώνες της διακυβέρνησής σας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η ανακοίνωση του αποπεμφθέντος Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τα αίτια της απομάκρυνσης από τη θέση του, καταδεικνύει σκοτεινές διαδρομές προσώπων εντός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τα οποία επέβαλαν τις επιθυμίες τους.

Στη βάση αυτής της ίδιας ανακοίνωσης του κ. Σκούμα, πρέπει τώρα η κυβέρνηση, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο ίδιος ο αποδεχθείς Αρχηγός να απαντήσουν σήμερα δημόσια:

1) Ποιες είναι οι αποφάσεις που επικαλείται ο τέως Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ στην ανακοίνωση του, οι οποίες παρότι φέρεται να υπηρετούσαν το Σύνταγμα, δεν έτυχαν αποδοχής από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και γιατί;

2) Ποια είναι τα επί λέξει "κέντρα εξουσίας" στο Υπουργείο που ζητούσαν τη λήψη άλλων αποφάσεων, ενάντια στην "απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία";

3) Ποιες είναι οι επί λέξει "ευθύνες του πολιτικού προϊσταμένου" του αποπεμφθέντος Αρχηγού;

4) Ποιες αποφάσεις επιθυμούσαν αυτά τα "κέντρα" να επιβάλλουν στον τέως Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.;

5) Ποια είναι τα ανεπαρκή πρόσωπα που κατέλαβαν θέσεις ευθύνης στην ΕΛ.ΑΣ. παρά τις περί του αντιθέτου εισηγήσεις του τέως Αρχηγού;».





