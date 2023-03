Αθλητικά

Λαύριο – Άρης: Νίκη για τους γηπεδούχους

Ηττήθηκε στο Λαύριο η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η περιγραφή του αγώνα και το τελικό αποτέλεσμα.

Με 81-70 επικράτησε του Άρη το Λαύριο, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα στην προσπάθεια για παραμονή στην Basket League. H ομάδα του Γιώργου Λημνιάτη μετρά πλέον 23 βαθμούς σε 18 αναμετρήσεις. Ο Σαβιόν Φλαγκ με 17 πόντους και 16 ριμπάουντ ήταν ο MVP, αν και είχε... 0/6 τρίποντα. O Αρ Τζέι Κόουλ πρόσθεσε 13, 12 πέτυχε ο Ζάρας και 11 ο Γερομίχαλος για τους νικητές. Ο Άρης που υποχώρησε στο 9-10 είχε κορυφαίο τον Νόα Χόρχλερ με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 40-37, 62-51, 81-70

Το Λαύριο αντέδρασε γρήγορα, μετά το 2-6 του Άρη από Νετζήπογλου και Τολιόπουλο και ξέφυγε με +7, 22-15, πριν ο Μήτρου-Λονγκ μειώσει για τους φιλοξενούμενους σε 22-19. Με πέντε πόντους του Γερομηχαλού και ένα κάρφωμα του Φλαγκ, οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά με 31-25, με τους Χόρχλερ και Καββαδά να μειώνουν για τους φιλοξενούμενους σε 31-28. Με τρίποντα και από τις δύο ομάδες, το ημίχρονο βρήκε το Λαύριο να προηγείται με +3 (40-37).

Στην 3η περίοδο, το Λαύριο έθεσε τις βάσεις για το θετικό αποτέλεσμα, αφού ξέφυγε για πρώτη φορά με διψήφια τιμή (55-45). Το επιμέρους σκορ 22-14 των γηπεδούχων είχε ως αποτέλεσμα το 62-51 στο 30ό λεπτό. Ο Άρης μείωσε σε 70-63 στα μισά της 4ης περιόδου, αλλά το Λαύριο με πίεση στην άμυνα και τους Φλαγκ και Κόουλ σε επιθετικό «οίστρο» επικράτησε με 81-70.

Διαιτητές: Ζαχαρής, Σώμος, Τσώνος

ΛΑΥΡΙΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ): Γκρέι 9 (1), Φλαγκ 17, Κόουλ 13 (3), Νικολαϊδης 4, Λάνγκεβάιν 8, Ρέμι, Ζάρας 12 (2), Σπρίντζιος, Κολοβέρος 7, Γερομίχαλος 11

ΆΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρχλερ 13 (1), Γκουντγουιν 8, Τολιόπουλος 6, Ντι Νότε 12, Νετζήπογλου 5, Μήτρου-Λονγκ 7 (1), Σχίζας, Καββαδάς 11, Φίλλιος, Χριστίδης 8,

