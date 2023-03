Κοινωνία

Ρωσίδα κατάσκοπος: Με μεξικανικό διαβατήριο στην Ελλάδα η “Μαρία Τσάλλα”

Αποκαλύψεις για τους «σταθμούς» της Ιρίνα Σμέρεβα κατά τη διαμονή της στην Ελλάδα. Οι έρευνες των Αρχών για τις κινήσεις της.

Ρεπορτάζ: Τάσος Τέλλογλου και Μανώλης Ασαριώτης

Σχεδόν ταυτόχρονα με την απέλαση Ρώσων διπλωματών το 2018 έφτασε στην Ελλάδα η Ρωσίδα κατάσκοπος, Ιρίνα Σμέρεβα.

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, η κατάσκοπος το 2017 βρισκόταν στο Μεξικό και στα Σκόπια. Μπήκε στην Ελλάδα με μεξικανικό διαβατήριο και το Δεκέμβριο του 2018 ζήτησε και πέτυχε την εγγραφή της στο δημοτολόγιο Αλεβερίου με το όνομα Μαρία Τσάλλα .Είχε μεξικάνικο διαβατήριο αλλά η μάνα της , τον πατέρα της δεν τον δήλωσε διότι δεν υπήρχε στη ζωή της. Έτσι, ισχυριζόταν, την έφερε στον κόσμο στην Ελλάδα. Αλλά πάντα, κατά τους ισχυρισμούς της, η μητέρα της ήταν Βελγίδα υπήκοος .Σε ποιο δήμο ζούσε ωστόσο η Τσάλλα πριν;

Το 2019 η Τσάλλα ζει στην Αθήνα σε κατοικία βραχυχρόνιας μίσθωσης και μαθαίνει ελληνικά σε φροντιστήριο ελληνικής γλώσσας στο Μοναστηράκι.

Στις αρχές του 2020 νοίκιασε το δυάρι στην Αρριανού 6 και άνοιξε το κατάστημα «Γαλάζιο». Σύχναζε σε στέκια με γαλλόφωνους διότι μίλαγε καλά γαλλικά γλώσσα που μιλάει και ο φίλος της στην Αθήνα.

Δύο χρόνια αργότερα, στις αρχές του 2022, πήγε ταξίδι στη Μόσχα, όπου παρέμεινε περισσότερο διάστημα -ενώ αρχίζει ο πόλεμος στην Ουκρανία -επειδή είχε αρρωστήσει κατά δήλωσή της με κορονοϊό. Τον Απρίλιο του 2022 ταξίδεψε στο Παρίσι.

Τον Δεκέμβριο του 2022 έκανε την πρώτη της πρόσληψη στο «Γαλάζιο». Τον ίδιο καιρό στη Λουμπλιάνα συλλαμβάνεται ένα ζευγάρι Ρώσων Illegals και οι πληροφορίες τους φαίνεται ότι αφορούν και την ίδια .Οι πληροφορίες αυτές φτάνουν στην Αθήνα στις αρχές Ιανουαρίου .

Η Σμίρεβα ή Τσάλλα εγκατέλειψε τη χώρα μας για τη Μόσχα, μέσω κάποιου ασιατικού προορισμού, πιθανότατα της Ινδίας, στις 4 Ιανουαρίου του 2023. Λίγες ημέρες κάνει το ίδιο ο πραγματικός της σύζυγος εγκαταλείποντας τη Βραζιλία για την Μόσχα.

Οι έρευνες των Αρχών για την «Μαρία Τσάλλα»

Τον πραγματικό ρόλο της Μαρίας Τσάλλα, της Ιρίνα Αλεξάντροβνα-Σμίρεβα όπως είναι το πραγματικό της όνομα, προσπαθούν να αποσαφηνίσουν οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες.

Στο μικροσκόπιό τους έχουν μπει:

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και

Το τηλέφωνο, που χρησιμοποιούσε

αλλά και τα ταξίδια, που πραγματοποίησε στην Ευρώπη.

Οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις σε κρίσιμα για την εθνική ασφάλεια ερωτήματα, όπως:

Πρόλαβε να αποκτήσει «επαφές»;

Έλαβε σημαντικές πληροφορίες;

Η φωτογραφία ήταν κάλυψη ή όχι;

Η 35χρονη γυναίκα είχε δημιουργήσει μία τέλεια κάλυψη. Συνομιλούσε με τους γείτονές της στο Παγκράτι όσο έπρεπε, για να μην κινήσει τις υποψίες τους.

Κρατούσε ένα χαμηλό προφίλ και κατάφερε για χρόνια να μείνει ουσιαστικά αόρατη.

Η 35χρονη υπάλληλός της την περιέγραψε, μέσω δηλώσεών της στο «Πρώτο Θέμα», ως «μοναχική. Δεν την επισκεπτόταν κανείς. Δεν είχα αντιληφθεί ότι φέρνει κόσμο ή ότι γίνεται κάτι περίεργο. Δεν ήταν περίεργος άνθρωπος, ούτε μυστήρια γυναίκα, για να με βάλει σε υποψίες. Δεν έκανε περίεργα τηλεφωνήματα, ούτε δεχόταν μυστήριες επισκέψεις στο μαγαζί. Μεταξύ μας μιλούσαμε στα αγγλικά, γιατί μιλούσε σπαστά ελληνικά. Ήξερα ότι είναι μισή Ελληνίδα»

Η πρώτη κίνηση του κυκλώματος υποστήριξης της Ιρίνα ήταν να τη κάνει Ελληνίδα.

Αυτό, σύμφωνα με την έρευνα τής ΕΥΠ, το επέτυχε αφαιρώντας σελίδα από το ληξιαρχείο Αμαρουσίου. Ποιος και πώς το κατάφερε, ερευνάται.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Αμαρουσίου, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, σημείωσε πως, «με την υπόθεση ασχολούνται η ΕΥΠ και η Εισαγγελία», ενώ τόνισε πως «οποιοδήποτε στοιχείο» θα παραδοθεί από τον Δήμο. «Ήδη γίνεται έλεγχος στο ληξιαρχείο και τα στοιχεία θα τα παραδώσουμε στις Ανακριτικές Αρχές», συμπλήρωσε.

Στο Αλιβέρι, όταν θέλησε να εγγραφεί στα δημοτολόγια, αντιμετώπισε πρόβλημα με ένα έγγραφο και τότε τη συνάντησε για μία και μοναδική φορά δικηγόρος της περιοχής.

Όπως αναφέρει ο ίδιος στον ΑΝΤ1 , ακόμα και βλέποντας τις φωτογραφίες της τώρα δυσκολεύεται να τη θυμηθεί.«Η γυναίκα, λοιπόν, είχε παρουσιάσει μια σειρά από δικαιολογητικά και εκείνο, το οποίο χρειαζόταν, ύστερα από έλεγχο που έκανε η υπάλληλος του ληξιαρχείου, γιατί πήρε συναδέλφους της, για να συμβουλευτεί, ήταν ένα μισθωτήριο, στο οποίο να φαίνεται ότι κατοικούσε στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου. Και ένα περίεργο είναι, γιατί δεν το είχε κιόλας; Εάν είχε καθοδήγηση σε αυτά που έκανε, που προφανώς είχε, γιατί δεν την είχανε συμβουλεύσει να έχει κι ένα τέτοιο μισθωτήριο;», σημείωσε σχετικά ο Νίκος Λυμπερόπουλος.

Φαίνεται, όμως, ότι βρήκε το απαραίτητο έγγραφο και έτσι κατάφερε να βγάλει και ταυτότητα.

Μυστήριο, όμως, καλύπτει και τον -σύμφωνα με πληροφορίες- πραγματικό σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να ήταν στο ίδιο πρόγραμμα κατασκόπων και να είχε φτιάξει μία αντίστοιχη ζωή στη Βραζιλία.

Από τη Λατινική Αμερική έφυγε δήθεν για τουρισμό, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ και η σύντροφός του τον αναζητούσε ακόμα και με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μένει στη Βραζιλία και βρισκόταν στη Μαλαισία για τουρισμό. Η τελευταία επικοινωνία με την οικογένειά του ήταν στις 9 Ιανουαρίου, στις 4:53μμ, όταν έφευγε από το ξενοδοχείο Αβάντε. Ενημέρωσε την οικογένεια ότι πήγαινε στα βουνά», έγραφε μεταξύ άλλων στο διαδίκτυο. Μόνο που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Ντανιέλ Κάμπος επέστρεψε και εκείνος στη Ρωσία. Ποιος από τους δύο αποκαλύφθηκε πρώτος, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.

