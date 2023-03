Κόσμος

Γαλλία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς (εικόνες)

Ογκώδεις διαδηλώσεις για ακόμα μία μέρα στο Παρίσι, με το πλήθος να ζητεί την παραίτηση του Μακρόν.

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές στο Παρίσι, για τρίτο συνεχόμενο βράδυ, καθώς χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν για άλλη μια φορά σε όλη τη χώρα, οργισμένοι επειδή η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση.

«Μακρόν, παραιτήσου» και «Ο Μακρόν θα σπάσει, εμείς θα νικήσουμε» ήταν τα συνθήματα που φώναζε το πλήθος στην Πλας ντ’ Ιταλί, στο νότιο Παρίσι. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και συγκρούστηκε με ορισμένες ομάδες διαδηλωτών που πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων.

Οι δημοτικές αρχές απαγόρευσαν τις συγκεντρώσεις στην κεντρική Πλας ντε λα Κονκόρντ και στα γειτονικά Ηλύσια Πεδία σήμερα, έπειτα από τις ταραχές των προηγούμενων ημερών που οδήγησαν σε 61 συλλήψεις.

Νωρίτερα, στη γαλλική πρωτεύουσα, μια ομάδα φοιτητών και ακτιβιστών της συλλογικότητας «Διαρκής Επανάσταση» μπήκαν στο εμπορικό κέντρο Forum des Halles, προέτρεψαν τον κόσμο να κατέβει σε γενική απεργία και φώναζαν «Παρίσι, ξεσηκώσου».

