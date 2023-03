Οικονομία

Credit Suisse: Τι ζητεί η UBS για την εξαγορά της

Στο «τραπέζι» φέρεται να βρίσκεται το σενάριο της συγχώνευσης των δύο τραπεζών – μεγαθηρίων. «Τροχάδην» να προλάβουν το άνοιγμα των χρηματιστηρίων.

Η τράπεζα UBS Group AG επιδιώκει να λάβει κρατικές εγγυήσεις ύψους περίπου 6 δισεκ. δολαρίων για μια πιθανή εξαγορά της Credit Suisse Group AG, δήλωσε απόψε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και το ποσό αυτό μπορεί να αλλάξει, καθώς εξετάζονται ακόμη πολλά σενάρια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι εγγυήσεις θα κάλυπταν το κόστος της εκκαθάρισης τμημάτων της Credit Suisse και τα πιθανά δικαστικά έξοδα, ανέφεραν δύο πηγές στο πρακτορείο.

Οι συνομιλίες για την επίλυση της κρίσης εμπιστοσύνης στην Credit Suisse συναντούν σημαντικά εμπόδια. Εάν οι δύο τράπεζες συγχωνευτούν ενδέχεται να περικοπούν 10.000 θέσεις εργασίας, είπε η μία από αυτές τις πηγές.

Οι ελβετικές ρυθμιστικές αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο ώστε να παρουσιάσουν μια λύση για την Credit Suisse πριν να ανοίξουν ξανά οι αγορές, την Δευτέρα. Δεδομένης όμως της πολυπλοκότητας που συνεπάγεται η ένωση δύο μεγαθήριων, είναι πιθανόν οι συζητήσεις να συνεχιστούν και αύριο Κυριακή.

Η Credit Suisse, η UBS και η ελβετική κυβέρνηση απέφυγαν να κάνουν κάποιο σχόλιο για αυτές τις πληροφορίες.

