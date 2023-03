Κόσμος

Πορτογαλία: στους δρόμους χιλιάδες εργαζόμενοι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Είναι απαράδεκτο να φτωχαίνεις δουλεύοντας», φώναζαν οι συγκεντρωμένοι που έκαναν πορεία στην κεντρική λεωφόρο της Λισαβόνα.

Χιλιάδες ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, απ’ όλη την Πορτογαλία, διαδήλωσαν το Σάββατο στη Λισαβόνα ζητώντας αυξήσεις μισθών και μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης.

«Το κόστος διαβίωσης είναι αβάσταχτο» και «Είναι απαράδεκτο να φτωχαίνεις δουλεύοντας», φώναζαν οι συγκεντρωμένοι που έκαναν πορεία στην κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας.

«Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη», σχολίασε ο Ινάσιο Κατέλα, 61 ετών, από το Τόρες Βέντρας, που απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από τη Λισαβόνα. «Επείγει να δώσουμε μια νέα ώθηση στη δουλειά μας, στην καριέρα μας και στους μισθούς μας», εξήγησε η Ρακέλ Σίλβα, 42 ετών, διοικητική υπάλληλος σε ένα νοσοκομείο της κεντρικής Πορτογαλίας.

Η διαδήλωση αυτή έγινε με πρωτοβουλία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων (CGTP), μία ημέρα μετά τη γενική απεργία στον δημόσιο τομέα με αίτημα να αυξηθούν οι μισθοί. Η CGTP ζητά επίσης να συγκρατηθούν οι τιμές των βασικών αγαθών, να σταματήσουν οι αυξήσεις των ενοικίων και των στεγαστικών δανείων, καθώς και να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί η εργασιακή ανασφάλεια.

Το 2022 ο πληθωρισμός έφτασε το 7,8%, στο υψηλότερο επίπεδό του τα τελευταία 30 χρόνια.

«Απαιτούμε αυξήσεις, αλλά πραγματικές αυξήσεις, πάνω από τον πληθωρισμό, ώστε να ξαναβρούμε και να ενισχύσουμε την αγοραστική δύναμη των οικογενειών», είπε η γενική γραμματέας της CGTP, Ιζαμπέλ Καμαρίνια, απευθυνόμενη στους διαδηλωτές. «Θέλουμε αυξήσεις τουλάχιστον κατά 10% και όχι λιγότερα από 100 ευρώ για όλους τους μισθωτούς», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισημερινός: Αυξάνεται η λίστα των νεκρών από το φονικό σεισμό

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή