Κόσμος

Πορτογαλία: Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για τους χαμηλούς μισθούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πορτογαλία συγκαταλέγεται στις φτωχότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης.

Χιλιάδες Πορτογάλοι βγήκαν στους δρόμους της Λισαβόνας χθες Σάββατο για να απαιτήσουν να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής, καθώς ο πληθωρισμός κάνει ολοένα δυσκολότερο να τα βγάλουν πέρα. Η Πορτογαλία συγκαταλέγεται στις φτωχότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης. Κατά τα επίσημα δεδομένα, πάνω από το 50% των εργαζομένων είχε εισοδήματα χαμηλότερα από το επίπεδο των 1.000 ευρώ τον μήνα την περασμένη χρονιά. Ο κατώτερος μισθός είναι 760 ευρώ.

Οι τιμές των κατοικιών στη χώρα της Ιβηρικής αυξήθηκαν κατά 18,7% το 2022 —επρόκειτο για τη μεγαλύτερη άνοδό τους σε τρεις δεκαετίες—, ενώ οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν επίσης θεαματικά, εν μέρει λόγω της φούσκας των ακινήτων. Οι χαμηλοί μισθοί και τα υψηλά ενοίκια σημαίνουν πως η Λισαβόνα είναι η τρίτη λιγότερο προσιτή πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς, υπέδειξε έρευνα ασφαλιστικής εταιρείας. Το γεγονός πως ο πληθωρισμός στην Πορτογαλία έχει φθάσει το 8,3% χειροτερεύει την κατάσταση.

Στη διαδήλωση, που οργανώθηκε από το κίνημα «Δίκαιη Ζωή», ο Βίτορ Ντάβιντ, 26χρονος προγραμματιστής, είπε πως θα ήθελε να μετακομίσει ξανά στην πορτογαλική πρωτεύουσα μια μέρα, αλλά είναι αναγκασμένος να ζει εκτός της πόλης, εξαιτίας του ότι τα ενοίκια είναι απλησίαστα. «Φτάνεις σε ένα σημείο στη ζωή σου που δεν έχεις καμιά ελπίδα», τόνισε και πρόσθεσε πως ήδη σκέφτεται σοβαρά να μεταναστεύσει σε κάποια πλουσιότερη ευρωπαϊκή χώρα. Τα πράγματα «είναι πολύ δύσκολα», εξήγησε.

Σύμφωνα με κυβερνητικά δεδομένα, το 20% των Πορτογάλων ζει στο εξωτερικό. «Βγήκαμε στον δρόμο για να ακουστεί η φωνή μας», τόνισε ο Ζουζέ Χέις, που αποφοίτησε πρόσφατα από το πανεπιστήμιο αλλά παραμένει άνεργος.

Το κίνημα «Δίκαιη Ζωή», που δημιούργησαν κάτοικοι φτωχότερων προαστίων της Λισαβόνας, επισημαίνει πως εκείνοι που ήταν οι πιο ευάλωτοι ήδη προτού αρχίσει να επιταχύνεται ο πληθωρισμός είναι ακριβώς αυτοί που πλήττονται περισσότερο από την κρίση του κόστους ζωής. Το κίνημα επιχειρηματολογεί πως χρειάζονται υψηλότεροι μισθοί, όρια στις τιμές βασικών αγαθών και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το πρόβλημα της στέγης.

Η πορτογαλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η κρίση της κατοικίας, όμως κοινωνικές οργανώσεις επισημαίνουν πως οι προτάσεις της δεν θα έχουν ιδιαίτερο αντίκρισμα αν συνεχιστούν άλλες πρωτοβουλίες για την προσέλκυση πλούσιων επενδυτών, όπως το πρόγραμμα Digital Nomads Visa, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεθυσμένος νταλικέρης αρνήθηκε αλκοτέστ και επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Μητσοτάκης: Το Market Pass, οι επενδύσεις και οι Guns N' Roses

Τροχαίο: Αυτοκίνητο... προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνες)