Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Η Μαρέβα Μητσοτάκη μαζί με την ομάδα “Τρέξε Μαζί Μου” (εικόνες)

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκε στη γραμμή της εκκίνησης του Ημιμαραθωνίου με την ομάδα «Τρέξε Μαζί μου» μέλη της οποίας συμμετέχουν από το 2013 σε παρόμοιους αγώνες.



Το παρών στον 11ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας έδωσε το πρωί της Κυριακής η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη-Γκραμπόφσκι.

Κλειστό θα είναι μέχρι περίπου τις 3 μετά το μεσημέρι το κέντρο της Αθήνας σήμερα Κυριακή (19/3) λόγω της διεξαγωγής του 11ου Ημιμαραθωνίου αλλά και του 14ο Πανελλήνιου πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου με τις συμμετοχές να πλησιάζουν τις 18.000.

Λόγω της διεξαγωγής του αγώνα η Τροχαία έχει προχωρήσει από νωρίς το πρωί σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίας που θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του αγώνα.

Η εκκίνηση του Ημιμαραθωνίου δρόμου δόθηκε στις 9 το πρωί στη Λεωφόρο Αμαλίας μπροστά στη Βουλή. Τον 11ο Ημιμαραθώνιο κέρδισε ο Παναγιώτης Καραϊσκος, ο οποίος με τη νίκη του αυτή έφτασε τις πέντε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Ο Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος σε 1:07:59, στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Δημήτρης Τσάκαλος και τρίτος ο νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας, Χαράλαμπος Πιτσώλης.

