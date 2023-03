Παράξενα

CBS: Μετεωρολόγος λιποθύμησε στον “αέρα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι παρουσιάστριες του δελτίου ειδήσεων αρχικά σάσισταν, βλέποντας την μετεωρολόγο να πέφτει λιπόθυμη δίπλα τους.



Αναστάτωση προκλήθηκε στο πλατό του CBS όταν μια μετεωρολόγος του καναλιού, η Alissa Carlson, λιιποθύμησε ενώ ήταν έτοιμη να αρχίσει να λέει τον καιρό.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης το Σάββατο και την τρομακτική στιγμή κατέγραψε η κάμερα.

Η Αλίσα Κάρλσον Σβαρτς ξεκίνησε να λέει το δελτίο της, όταν δευτερόλεπτα μετά, τα μάτια της γύρισαν και η ίδια άρχισε να καταρρέει, προσκρούοντας αρχικά στο γραφείο και ακολούθως πέφτοντας στο πάτωμα.

Το ενημερωτικό δελτίο διακόπηκε αμέσως και πήγε σε διαφημίσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Προσεισμικός έλεγχος: Τα κτήρια, οι προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα

Αιτωλικό: Νεκρή από φωτιά σε σπίτι (εικόνες)

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καταγγέλλουν ελλείψεις σε εξοπλισμό και προσωπικό (βίντεο)