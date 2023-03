Πολιτική

Αστυνομία: ο Σκούμας “άναψε φωτιές” σε Θεοδωρικάκο - ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική κόντρα ξέσπασε με αφορμή όσα αιχμηρά αναφέρει σε επιστολή του, ο απερχόμενος αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πόλεμος ανακοινώσεων ΣΥΡΙΖΑ - Θεοδωρικάκου ξέσπασε μετά από όσα αναφέρει σε επιστολή του, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο απερχόμενος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνος Σκούμας.

Μετά από την αντικατάσταση του στην θέση του αρχηγού της ΕΛΑΣ ο Στρατηγός εν αποστρατεία, πλέον, Κωνσταντίνος Σκούμας έστειλε ανοιχτή επιστολή.

Στην επιστολή του, ο κ. Σκούμας τονίζει ότι αποχωρεί με αξιοπρέπεια και καθαρή τη συνείδησή του, ενώ σημείωσε ότι οι Αρχές του είναι που προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια σε συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας, όπως ανέφερε.

Κύκλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχολίασαν την αιχμηρή ανακοίνωση του πρώην πλέον αρχηγού της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνου Σκούμα, αναφέροντας ότι «Η απόφαση για τον ορισμό νέου αρχηγού της ΕΛΑΣ ανήκει στο ανώτατο κυβερνητικό όργανο με αυτή την αρμοδιότητα, το ΚΥΣΕΑ και πάρθηκε, ομόφωνα, με μόνο γνώμονα την βελτίωση και την πιο θετική και αποτελεσματική εφαρμογή των σύγχρονων επιχειρησιακών σχεδίων της Ελληνικής Αστυνομίας για την ασφάλεια των πολιτών. Είναι κατανοητή ασφαλώς κι η ανθρώπινη πικρία αλλά θα πρέπει να γίνει σεβαστή η κυβερνητική απόφαση και ο συλλογικός στόχος της», αναφέρουν χαρακτηριστικά».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, το μεσημέρι της Κυριακής, αναφέρει «Η σιωπή Μητσοτάκη - Θεοδωρικάκου στις σοβαρές καταγγελίες του πρώην Αρχηγού της ΕΛΑΣ κ. Σκούμα απλά επιβεβαιώνει ότι κάτι πολύ σάπιο υπάρχει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο πρώην Αρχηγός της ΕΛΑΣ, που μόλις πριν ένα μήνα ανανεώθηκε η θητεία του, αντικαταστάθηκε χθες ξαφνικά, αφήνοντας βαριές σκιές για τις τελευταίες κρίσεις της ΕΛΑΣ και μιλώντας για αντισυνταγματικές και αδιαφανείς ενέργειες και για κέντρα εξουσίας που παρεμβαίνουν στην Ελληνική Αστυνομία. Και όλα αυτά ενώ έχουν προηγηθεί οι αποκαλύψεις για συναλλαγή και τοποθετήσεις σε κρίσιμες θέσεις της ΕΛΑΣ από τη Greek Mafia. Μητσοτάκης και Θεοδωρικάκος δεν μπορούν άλλο να κρύβονται και να σιωπούν. Για να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά, ο πρώην Αρχηγός κος Σκούμας πρέπει άμεσα να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει: «Δεν θα γίνω εξιλαστήριο θύμα επειδή σεβόμουν το Σύνταγμα».

Απαντώντας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σημειώνει σε ανακοίνωση του «Ο ΣΥΡΙΖΑ κατ’ επανάληψη έχει δείξει την απέχθεια του για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία. Έχει δαιμονοποιήσει τη δράση της ΕΛ.ΑΣ για την προστασία των συνόρων και το έργο της για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, δυσφημίζοντάς την διεθνώς. Παρ’ όλο που τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Και τώρα, τελείως συμπτωματικά, επαναλαμβάνει τα περί Greek mafia, αποκρύβοντας δολίως ότι η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου τα έστειλε στη Δικαιοσύνη, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, επί των ημερών του, φρόντισε με τις πλημμέλειές του να αθωωθούν όλοι οι κατηγορούμενοι. Σε ό,τι αφορά τις κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ έγιναν με αξιοκρατία και μοναδικό κριτήριο να μπει τέλος σε πολυετή κατεστημένα σε κρίσιμες υπηρεσίες που, αποδεδειγμένα, δεν έκαναν όπως πρέπει το καθήκον τους ενάντια στη διαφθορά. Αυτό τελικά ενόχλησε και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από ό,τι φαίνεται και τον τέως αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Οι πολίτες βγάζουν τα συμπεράσματα τους».

