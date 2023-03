Κοινωνία

Missing alert για εξαφάνιση 12χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός έχει σημάνει από “Το Χαμόγελο του Παιδιού” για τον εντοπισμό της ανήλικης. Μπορείτε να βοηθήσετε;

"Συναγερμός" έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 12χρονης από την Μαλακάσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

“Στις 18/03/2023, και ώρα 16:30, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Μαλακάσας Αττικής, η Αλ Σαΐκ Μαχμούντ (επ,) Σουζάν (ον.), 12 ετών, με καταγωγή από τη Συρία.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης Αλ Σαΐκ Μαχμούντ (επ,) Σουζάν (ον.), σήμερα στις 19/03/2023 και άμεσα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS κατόπιν Εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αλ Σαΐκ Μαχμούντ (επ,) Σουζάν (ον.) έχει κοντά σγουρά μαλλιά μαύρου χρώματος, καστανά μάτια, ύψος 1,40 και κανονικό βάρος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε αθλητική ζακέτα, μαύρο αθλητικό παντελόνι φόρμας, μαύρα αθλητικά παπούτσια και πολύχρωμο κασκόλ λαιμού”.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ».

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Μαθητές διασκεύασαν “Το φιλαράκι” και τραγουδούν για τα θύματα (βίντεο)

Πτηνό “μπλόκαρε” πτήση, καθηλώνοντας εκατοντάδες επιβάτες

CBS: Μετεωρολόγος λιποθύμησε στον “αέρα” (βίντεο)