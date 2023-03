Αθλητικά

Νίκαια: Σοβαρά επεισόδια στην Σπάθα πριν το Προοδευτική – Αιγάλεω (βίντεο)

Σύγκρουση οπαδών σημειώθηκε στο κέντρο της Νίκαιας πριν από τον αγώνα της Super League 2.

Σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στην πλατεία Σπάθα, στη Νίκαια, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα της Προοδευτικής με το Αιγάλεω.

Οπαδοί του Αιγάλεω έφτασαν με μηχανάκια στην πλατεία και ήρθαν σε σύγκρουση με οπαδούς της Προοδευτικής.

Τη στιγμή εκείνη, μάλιστα, η πλατεία ήταν γεμάτη από οικογένειες με παιδάκια.

Μέρα μεσημέρι σε πλατεια με μικρά παιδιά στην Νικαια και ακόμα περιμένουμε την αστυνομία δεν υπάρχει ελπίδα πλέον από όπου και να το δεις !!!! pic.twitter.com/EpaYtvPG2F — Σταυρος (@JqCByN0R71vA6eI) March 19, 2023

Οι οδομαχίες κράτησαν αρκετή ώρα, μέχρις ότου έφτασε στο σημείο η Αστυνομία, που με τη χρήση δακρυγόνων διέλυσε τους συγκεντρωμένους χούλιγκανς.

Από τα επεισόδια κάηκε ένα μηχανάκι, ενώ δημιουργήθηκαν μικρές εστίες σε δέντρα.

Αυτό είναι το μηχανάκι τρόπαιο που άφησαν οι επιτιθέμενοι καφροι και έκαψαν οι αμυνόμενοι καφροι !!!! pic.twitter.com/UOlhNvbo3Z — Σταυρος (@JqCByN0R71vA6eI) March 19, 2023

Τα αυτοκίνητα που έτυχε να περνούν από το σημείο προσπαθούσαν να φύγουν, βγαίνοντας ακόμα και στο αντίθετο ρεύμα της κυκλοφορίας.

Πηγή: thestival.gr, Twitter/ @JqCByN0R71vA6eI





