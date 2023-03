Κόσμος

Βούτσιτς: Η Σερβία δεν μπορεί να υπογράψει διεθνή συμφωνία με το Κόσοβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για λόγους αρχής, ο Σέρβος πρόεδρος αρνήθηκε να υπογράψει συμφωνία με το Κόσοβο.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι αρνήθηκε να υπογράψει, χθες στην Οχρίδα, κάποια συμφωνία για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Κόσοβο για λόγους αρχής.

«Η Σερβία είναι νομικά ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος, το Κόσοβο για μένα δεν έχει υπόσταση ανεξάρτητου κράτους και δεν θέλω να συνάψω διεθνείς συμφωνίες με τη ΄΄Δημοκρατία του Κοσόβου΄΄» ανέφερε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στο Βελιγράδι. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι η Σερβία αποδέχεται το ευρωπαϊκό σχέδιο για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Πρίστινα και θα εργαστεί για την υλοποίηση του.

Ο Βούτσιτς αναφέρθηκε εκτενώς στην εφαρμοστική διάταξη του ευρωπαϊκού σχεδίου που συμφωνήθηκε μετά από 13 ώρες διαπραγματεύσεων στην Οχρίδα με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου 'Αμπιν Κούρτι και τον Ύπατο εκπρόσωπο Εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Στην διάταξη αυτή πέρα από την δέσμευση ότι οι δύο πλευρές θα εφαρμόσουν στο ακέραιο την ευρωπαϊκή πρόταση γίνεται πλέον συγκεκριμένη αναφορά και στην εφαρμογή προηγούμενων συμφωνιών και ιδιαίτερα εκείνης του 2013 για την σύσταση της Ένωσης Σερβικών Δήμων.

Ο Βούτσιτς ανέφερε ότι η συμπληρωματική διάταξη δεσμεύει την Πρίστινα να εφαρμόσει άμεσα την συμφωνία του 2013. Επιπλέον, ορίζεται το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του σχεδίου εξομάλυνσης των σχέσεων Βελιγραδίου-Πρίστινας όπου αναφέρεται ότι σε 30 ημέρες θα συσταθεί επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης υπό την προεδρία της ΕΕ. Επίσης αναφέρεται ότι σε 150 ημέρες θα διοργανωθεί μία διάσκεψη δωρητών για την Σερβία και το Κόσοβο αλλά επισημαίνεται ότι τα ποσά που θα συγκεντρωθούν θα είναι διαθέσιμα αφού πρώτα το Βελιγράδι και η Πρίστινα ολοκληρώσουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου για την εξομάλυνση των σχέσεων τους. Ιδιαίτερης σημασίας στοιχείο αποτελεί και η αναφορά στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και του Κοσόβου όπου λέγεται ότι θα αξιολογείται ξεχωριστά η κάθε πλευρά και αν διαπιστώνεται καθυστέρηση στην εφαρμογή του σχεδίου θα αναστέλλεται η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο για την εξομάλυνση των σχέσεων Βελιγραδίου - Πρίστινας παρουσιάστηκε από την ΕΕ στις 27 Φεβρουαρίου και έγινε αποδεκτό από τις δύο πλευρές. Το σχέδιο αυτό δεν ζητάει από την Σερβία να αναγνωρίσει επίσημα το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος, την δεσμεύει ωστόσο να αποδεχθεί την εδαφική ακεραιότητα του και την κυριαρχία και να αναγνωρίσει τα σύμβολα και τα κρατικά έγγραφα του Κοσόβου. Προβλέπει επίσης ότι το Βελιγράδι δεν θα αντιταχθεί στην ένταξη του Κοσόβου σε διεθνείς οργανισμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

ΗΠΑ: Δίδυμα 18 μηνών πνίγηκαν σε πισίνα (εικόνες)

Λευκάδα: Σφυρίδα - “γίγας” πιάστηκε μεταξύ Σκορπιού και Μεγανησίου (εικόνες)