Φυλακές Ελαιώνα: Μητέρες κρατούμενες με τα παιδιά τους στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Στις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα βρέθηκε η κάμερα του ΑΝΤ1, συνομιλώντας με κρατούμενες μητέρες.

Της Νίκης Ζαρκάδα

H Άσμα είναι 2,5 ετων .Γεννήθηκε στη φυλακή. Ο κόσμος της είναι το κελί της μητέρας της…

Η Μπίμπη από το Αφγανιστάν διέσχισε χιλιάδες χιλιόμετρα ώσπου να φτάσει σε ένα camp στη Μυτιλήνη. Ένας καβγάς που ξεκίνησε για να προστατέψει τα παιδιά της, όπως λέει η ίδια, κατέληξε σε φόνο. Και έτσι βρέθηκε έγκυος στη φυλακή κρατούμενη.

Η ίδια περιγράφει στην κάμερα του ΑΝΤ1 πώς το παιδί της παίζει μέσα στη φυλακή, αλλά και ότι έχει τις ίδιες ανάγκες με όλα τα άλλα παιδιά.

Στις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα Θηβών πέντε από τις 350 κρατούμενες ζουν με τα μωρά τους σε ειδική πτέρυγα… Εκεί το γκρίζο της φυλακής σπάει με ζωγραφιές και χρώματα

Ένα από αυτά είναι και η Άσμα, που σε έξι μήνες κλείνει τα τρία της χρόνια και η νομοθεσία δεν επιτρέπει άλλο την παραμονή της στη φυλακή.

Σε άλλη πτέρυγα των φυλάκων, την ίδια ώρα, κρατούνται μητέρες που έχουν χρόνια να δουν τα παιδιά τους.

Η Μαρία που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια ελπίζει η απόφαση του εφετείου να την φέρει πιο κοντά στο παιδί της

Στην επιστημονική κοινότητα έχει συζητηθεί πολύ το αν οι κρατούμενες μητέρες είναι προτιμότερο να ζουν με τα παιδιά τους σε περιβάλλον κράτησης ή όχι και είναι ένα θέμα που εξετάζεται.

