Κολοσσός - Απόλλων Πατρών: άνετη νίκη κόντρα στους Αχαιούς

Οι «θαλασσί» επικράτησαν με 88-68 του ουραγού Απόλλωνα Πατρών, για την 19η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Αχαιούς στην 15η ήττα τους σε 19 αγώνες.

Ο Κολοσσός υπερασπίστηκε με άνεση την έδρα του, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και με ρεκόρ 9-9 διατήρησε τη θέση του στην οκτάδα της Α1 Ανδρών/Basket League. Οι «θαλασσί» επικράτησαν με 88-68 του ουραγού Απόλλωνα Πατρών, για την 19η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους Αχαιούς στην 15η ήττα τους σε 19 αγώνες.

Η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, η οποία μετά το ισόπαλο 40-40 στο 20΄, περιόρισε τους φιλοξενούμενους στους 28 πόντους και έφτασε απρόσκοπτα στη νίκη.

Πρωταγωνιστής των νικητών ο Λίνος Χρυσικόπουλος, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 μπλοκ, ενώ πολύτιμη ήταν η προσφορά του Χάρη Γιαννόπουλου στα ριμπάουντ (14).

Από την ομάδα του Νίκου Βετούλα, ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος με 16 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 40-40, 66-57, 88-68

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Λουλουδιάδης, Τσιμπούρης

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Σμιθ 9 (1), Χρυσικόπουλος 24 (3), Ντίξον 16 (1), Χατζηδάκης 17, Γιαννόπουλος 7 (1), Σταρκς, Μορέιρα 1, Γιανγκ 4, Κόφι 7, Ιορδάνου, Χατζηνικόλας 3 (1).

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Π. (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 2, Βερτζ 8, Ντέιβις 3, Μπόγρης 8, Μακ 12 (2), Βησσαρίου, Σιλά 13, Φιλιππάκος 4, Καράμπελας 2, Καλχούν, Κογιόνης, Μαστρογιαννόπουλος 16

