Αλλαγή ώρας: Πότε αλλάζουμε τα ρολόγια μας

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στη θερινή ώρα. Πότε θα γίνει η αλλαγή.

Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου θα γίνει η αλλαγή της ώρας και όλοι θα γυρίσουν τα ρολόγια τους μία ώρα μπροστά, μπαίνοντας στη θερινή ώρα.

Συγκεκριμένα την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 στις 03:00 τα ξημερώματα της οι δείκτες του ρολογιού θα προχωρήσουν μια ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00.

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να συνεχίζει να εφαρμόζεται ή αν θα πρέπει να καταργηθεί η εναλλαγή μεταξύ χειμερινής και θερινής ώρας και αντίστροφα, ωστόσο η συζήτηση τελικά «πάγωσε» στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι αλλαγές επρόκειτο να γίνουν έως το 2021, αλλά η συζήτηση κατέληξε σε αδιέξοδο.

