Ο ΠΑΟΚ “υπέταξε” την Καρδίτσα

Αν και προσπάθησε, η Καρδίτσα δεν κατάφερε να επιβληθεί του ΠΑΟΚ.

Αποτελεσματικότερος, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ κέρδισε σήμερα στο PAOK Sports Arena, για τη 19η αγωνιστική της Basket League, τη μαχητική Καρδίτσα, με 87-79. Επιτυχία που του έδωσε τη δεύτερη συνεχή, εντός έδρας, νίκη του, μετά την επικράτησή του, την περασμένη Δευτέρα (13/3), επί του Παναθηναϊκού.

Ο «Δικέφαλος» ολοκλήρωσε το ματς «κατεβάζοντας» 41 ριμπάουντ (13 εκ των οποίων επιθετικά), έναντι 30 της αντιπάλου του. Είχε ακόμη 25 ασίστ, 6 κλεψίματα και 5 κοψίματα. Κορυφαίος στη... δράση του στο παρκέ ήταν ο Γιάνικ Φράνκε (35 πόντοι, με 7/12 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, ασίστ).

Πάλεψαν περισσότερο για τoυς Θεσσαλούς οι Ρομπέρτο Γκάλινατ (20 πόντοι, 3 ασίστ), Σον Εβανς (16π., 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε, πριν το τζάμπολ, στη μνήμη του οπαδού του ΠΑΟΚ, Θωμά Μαυρομιχάλη, ο οποίος απεβίωσε εσχάτως. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για τον εκλιπόντα, άφησε, επίσης, στεφάνι σε σημείο στις κερκίδες του γηπέδου.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 47-35, 70-57, 87-79

Με κινητήριους μοχλούς τους Αγραβάνη, Εβανς, Γκάλινατ, η Καρδίτσα προηγήθηκε με 11-19 στο 6’. Χρονικό σημείο στο οποίο με αμυντική αποτελεσματικότητα, ομαδικό πνεύμα και τον Φράνκε βασικό επιθετικό εκφραστή, ο ΠΑΟΚ «έτρεξε» επιμέρους 20-4 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 13’ με +8 (31-23). Διαφορά που με τους Ρένφρο, Χαντς, Κακλαμανάκη να βοηθούν επιθετικά, «ανέβηκε» στο 19’ στο +14 (47-33) και στο 24’ στο +17 (58-41).

Οι Θεσσαλοί δεν εγκατέλειψαν τη μάχη, μείωσαν στους 9 πόντους στο 27’ (62-53) και στους 6 στο 36’ (79-73). Πέντε συνεχείς πόντοι του Φράνκε (3/3 βολές, 1/1 δίποντο), έστειλαν τον ΠΑΟΚ στο 37’ στο +11 (84-73) και του έδωσαν, ουσιαστικά, τη νίκη.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Τζιοπάνος, Χριστινάκης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φράνκε 35 (7), Ράιλι 3 (1), Τσιακμάς, Χαντς 4, Μαργαρίτης 8, Πόλεϊ 9 (1), Σλαφτσάκης, Σάιμπερτ 3 (1), Κακλαμανάκης 6, Σαλούστρος 5 (1), Ρένφρο 14.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Πρίτζετ 13, Εβανς 16, Αθηναίου, Χάντερ 11 (3), Αγραβάνης 13 (1), Γκιουζέλης 3 (1), Γουέστ, Γκάμπροβτσεκ 3 (1), Σαρικόπουλος, Γκάλινατ 20 (1).

