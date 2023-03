Υγεία - Περιβάλλον

Προσδόκιμο ζωής: Ποιες περιοχές της Ελλάδας έχουν την πρωτιά

Η κατάταξη των περιφερειών της χώρας μας και η θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Στα 83,1 έτη φτάνει το υψηλότερο προσδόκιμο της ζωής στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για το 2021.

Την πρωτιά στη χώρα μας διατηρεί το βόρειο Αιγαίο, με 83,1 έτη και ακολουθούν η Ήπειρος με 82,6 έτη και η Κρήτη με 81,7 έτη.

Για τις υπόλοιπες ελληνικές περιφέρειες είναι: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τα 79,3 έτη όσο και για την Κεντρική Μακεδονία, για την Δυτική Μακεδονία τα 80,7 για την Θεσσαλία τα 80 έτη, για την Δυτική Ελλάδα τα 80,3 για τη Στερεά Ελλάδα τα 80,5 για τα Ιόνια Νησιά τα 80,7 για την Πελοπόννησο τα 80,8 για την Κρήτη τα 81,7, για το Νότιο Αιγαίο τα 81,6 και για το Βόρειο Αιγαίο τα 83,1 έτη.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής έχουν περιφέρειες της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας με την πρωτιά να κατέχει η Μαδρίτη καθώς φτάνει στα 85,4 έτη.

Οι περιφέρειες με το χαμηλότερο προσδόκιμο είναι όλες στη Βουλγαρία όπου ο μέσος όρος πέφτει στα 69,7 έτη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από το 2019 το προσδόκιμο ζωής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε από τα 81,3 έτη στα 80,4 κάτι που όπως σημειώνει η Eurostat πιθανότατα είναι αποτέλεσμα της αύξησης της θνησιμότητας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

