Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: μαχαίρωσαν και λήστεψαν ανήλικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια των αρχών ένας 20χρονος και ένας 15χρονος για την επίθεση στον ανήλικο.

Τον τρόμο βίωσε ένα 15χρονο αγόρι που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τρία άτομα, με σκοπό να τον ληστέψουν.

Οι δύο από τους δράστες, ένας 20χρονος και ένας 15χρονος, βρίσκονται στα χέρια των αρχών και αναζητείται για την συμμετοχή του στην ίδια επίθεση και άλλος ένας 18χρονος. Ο ανήλικος που δέχτηκε την επίθεση, μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτόφωρου, απογευματινές ώρες εχθές (18-3-2023) στον Άγιο Παντελεήμονα δύο ημεδαποί, 20 και 15 ετών, κατά περίπτωση για απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Έχει ταυτοποιηθεί και 18χρονος αλλοδαπός για τα ίδια αδικήματα.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 17-3-2023 τρία άτομα προσέγγισαν 15χρονο αλλοδαπό στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου προσπάθησαν να αφαιρέσουν το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς να τα καταφέρουν και ένας από τους δράστες τραυμάτισε τον ανήλικο με το αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή του μηρού.

Έπειτα από τον τραυματισμό του, το θύμα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης που αναζητούσαν τους δράστες, εντόπισαν απογευματινές ώρες της 18-3-2023 τον 20χρονο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε αιχμηρό αντικείμενο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφάλειας Αγίου Παντελεήμονα, όπου ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή του στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη.

Λίγο αργότερα, μετέβη αυτοβούλως στο Τμήμα Ασφάλειας Αγίου Παντελεήμονα ο 15χρονος ημεδαπός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ομοίως ως μέλος της ομάδας που συμμετείχε στην απόπειρα ληστείας.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα."