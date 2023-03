Κόσμος

Παλαιστινιακό: Συμφωνία με το Ισραήλ για περιορισμό της βίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Αίγυπτο και υπό το «βλέμμα» των ΗΠΑ και της Ιορδανίας έγινε η συμφωνία των δύο πλευρών.

Το Ισραήλ και η Παλαιστινιακή Αρχή συμφώνησαν σήμερα να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό προκειμένου να περιοριστεί η βία, στη διάρκεια συνάντησης που είχαν σήμερα στο θέρετρο του Σαρμ ελ-Σέιχ στην Αίγυπτο, με στόχο να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Δυτική Όχθη ενόψει του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού, που ξεκινά αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Σε ανακοίνωσή τους που εξέδωσαν μετά τη συνάντηση, στην οποία παρέστησαν αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και την Ιορδανία, οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι αναγκαίο τόσο οι Παλαιστίνιοι όσοι και οι Ισραηλινοί να αποτρέψουν ενέργειες που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ιερότητα των Ιερών Τόπων στην Ιερουσαλήμ στη διάρκεια του Ραμαζανιου.

Παράλληλα οι δύο πλευρές επανέλαβαν την ανάγκη να υπάρξει αποκλιμάκωση και επαναβεβαίωσαν τις δεσμεύσεις που έλαβαν σε προηγούμενη συνάντησή τους στην Ακάμπα τον Φεβρουάριο. Αυτές περιλάμβαναν τη δέσμευση των Ισραηλινών να αναστείλουν για τέσσερις μήνες τις συζητήσεις για την ανέγερση νέων κατοικιών τους εβραϊκούς οικισμούς και να σταματήσουν για έξι μήνες την έκδοση αδειών για οικισμούς που έχουν ανεγερθεί χωρίς άδεια.

Ειδήσεις σήμερα:

James Webb: Εντυπωσιακή εικόνα από αστέρι που “πεθαίνει” (εικόνες)

Αλλαγή ώρας: Πότε αλλάζουμε τα ρολόγια μας

Ξάνθη: Τον σκότωσαν μπροστά στη γυναίκα και τα παιδιά του