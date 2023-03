Πολιτική

Τέμπη: Ο Καραμανλής στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Ξεκινά η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με τις καταθέσεις των υπουργών Μεταφορών.

Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να τοποθετηθεί ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής αναφορικά με το δυστύχημα των Τεμπών, αλλά και για την κατάσταση που παρέλαβε ο ίδιος τους ελληνικούς σιδηρόδρομους και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, παρουσία όλων των υπουργών Μεταφορών και Υποδομών της τελευταίας δεκαετίας (Χρυσοχοΐδη, Σπίρτζη, Καραμανλή, Γεραπετρίτη), που θα κληθούν να δώσουν τη δική τους εκδοχή για την πορεία υλοποίησης της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση - σηματοδότηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κώστας Καραμανλής, μετά την παραίτησή του επέλεξε τη σιωπή και όλες αυτές τις ημέρες μαζί με τους συνεργάτες του συγκέντρωνε στοιχεία για τα πεπραγμένα του στο υπουργείο. Με πλήθος εγγράφων ανά χείρας θα προσέλθει στη Βουλή, εστιάζοντας στην περίφημη σύμβαση «717» που αφορά στην τηλεδιοίκηση - σηματοδότηση.

Ο κ. Καραμανλής αναμένεται να πει τι πραγματικά συμβαίνει με την τηλεδιοίκηση και με την Hellenic Train. Θα πει ποια κυβέρνηση επένδυσε στο σιδηρόδρομο και ποια όχι, γιατί δεν μίλησε έως τώρα και ποιες είναι οι ευθύνες του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κινηθεί σε ήπιους τόνους, χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης και μένει να φανεί και τι θα απαντήσει εάν προκληθεί στο ζήτημα της υποψηφιότητάς του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Την ώρα που η ανάδοχος εταιρεία δεν προχωρούσε ούτε βήμα το έργο για την τηλεδιοίκηση, ο κ. Καραμανλής αντί να τους πιέζει να ολοκληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, τους έδινε και αποζημίωση για να τους επιβραβεύσει. Σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών αποκαλύπτει ότι ο κ. Καραμανλής έκανε δώρο 3,3 εκ. ευρώ στην εργολάβο εταιρεία για αποζημιώσεις που ζητούσε, επειδή η προηγούμενη διοίκηση ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ επί ΣΥΡΙΖΑ είχε κινήσει διαδικασία έκπτωσής της, λόγω ασυνέπειάς της στην υλοποίηση του έργου. Όχι ότι δεν τον ξέραμε, αλλά σήμερα αποκαλύπτεται με τον πιο εμφατικό τρόπο ποιος ήταν ο πραγματικός ρόλος και οι προτεραιότητες του κ. Καραμανλή στο Υπουργείο Μεταφορών. Όχι η ολοκλήρωση των έργων ασφαλείας, αλλά η καθυστέρησή τους με δώρα εκατομμυρίων στους επενδυτές και στους εργολάβους. Όχι η ασφάλεια στον σιδηρόδρομο, αλλά η απαξίωση των δικλίδων ασφάλειας, με μείωση προσωπικού και αποδιάρθρωση υπηρεσιών για να ανοίξει το δρόμο σε ΣΔΙΤ».

