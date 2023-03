Παράξενα

Δολοφονία - Ξάνθη: Ο αρραβώνας ανηλίκων που οδήγησε στο φονικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, για την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 45χρονου από έναν 37χρονο και τους γιούς του.

Έναν 37χρονο άντρα, τους δυο γιους του και το γαμπρό του, συνέβαλαν οι αστυνομικοί της Ξάνθης για την εν ψυχρώ δολοφονία, με επτά σφαίρες, ενός 45χρονου άντρα τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο 37χρονος, που σύμφωνα με την αστυνομία ήταν ο δράστης, μετά την πράξη του παραδόθηκε μόνος του στις αστυνομικές αρχές. Λίγο νωρίτερα με ανάρτησή του στο Tik-Tok εξηγεί τους λόγους της πράξης του και δείχνει λεπτό προς λεπτό την προσέλευσή του στην αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης προκειμένου να παραδοθεί.

Η δολοφονία του 45χρονου άντρα που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία της Ξάνθης όπως αναφέρουν τοπικά δημοσιεύματα σχετίζεται μ ένα κοινωνικό ζήτημα που χρόνια τώρα υπάρχει στον οικισμό του Δροσερού με τους αρραβώνες μεταξύ ανηλίκων, τις οικονομικές συναλλαγές πίσω από αυτούς αλλά και την αυξημένη εγκληματικότητα στην περιοχή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το 45χρονο θύμα, που ήταν παππούς μιας 15χρονης, φέρεται να είχε αθετήσει τη συμφωνία για την «πώλησή» της ως νύφη για τον 17χρονο γιο του 37χρονου δράστη. Πιο συγκεκριμένα, ο δράστης φέρεται να είχε κλείσει «συμφωνία» και είχε καταβάλλει 6000 ευρώ για την ανήλικη εγγονή του θύματος ως νύφη στον ανήλικο γιό του και μάλιστα μετά από σχετικό «παζάρι» για την τιμή.

Λίγες εβδομάδες μετά τον αρραβώνα των δυο ανηλίκων, ο 45χρονος (παππούς) άλλαξε γνώμη και πήρε πίσω στο σπίτι τη νύφη, αρνούμενος όμως να επιστρέψει τα 6.000 ευρώ. Ο 37χρονος δράστης, φέρεται ότι διεκδικούσε το τελευταίο διάστημα το ποσό που είχε δώσει και χθές συνοδεία των γιων και του γαμπρού του εισέβαλλε στο σπίτι του θύματος και τον σκότωσε πυροβολώντας τον σχεδόν εξ επαφής με πυροβόλο όπλο, εφτά φορές.

Ο 37χρονος δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες μάλιστα του είχαν κατασχέσει τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τον Γενάρη του 2023.

Τότε, μετά από μπαράζ ένοπλων ληστειών σε σπίτια ηλικιωμένων της Ξάνθης, η ΕΛΑΣ σε μεγάλη επιχείρηση που είχε κάνει στο Δροσερό, συνέλαβε δύο άτομα, τον 37 δράστη και ένα ακόμη άτομο. Στην κατοχή τους οι αστυνομικές αρχές βρήκαν όπλα, χειροβομβίδες και ναρκωτικά. Ωστόσο, οι δυο συλληφθέντες, μετά την απολογία του είχαν αφεθεί ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ τους είχαν επιβληθεί μόνο περιοριστικοί όροι.Ο 37χρονος είχε ανεβάσει και τότε βίντεο στο Tik-Tok, «πανηγυρίζοντας» που είχε αφεθεί ελεύθερος.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Εικόνα: xanthinea.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Εαρινή ισημερία: Ξεκινά επίσημα η άνοιξη

Τέμπη: Ο Καραμανλής στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Μετέωρα - τροχαίο: νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής