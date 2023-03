Life

Μαντόνα: Οι κανόνες του σπιτιού για τα παιδιά

Τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά της δημοσιοποίησε η Μαντόνα, η οποία εναρμονίστηκε με κάθε μητέρα.

«Να είσαι χαρούμενος με αυτό που έχεις» είναι ένας από τους πέντε «κανόνες του σπιτιού» που πρέπει ν΄ακολουθούν τα παιδιά της «βασίλισσας της ποπ» Μαντόνα.

Η σταρ στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram κρατώντας μια πινακίδα, μοιράστηκε πέντε απλούς οικιακούς κανόνες που θέλει να τηρούνται από όλους στο σπίτι.

Η λίστα περιελάμβανε κανόνες θετικής συμπεριφοράς υπενθυμίζοντας στα παιδιά της να «χαμογελούν», «να είναι ευτυχισμένα» και «να ακούνε τους άλλους». Επίσης «να είναι ευχαριστημένα με αυτά που έχουν» και να είναι «ευγενικά».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της DailyMail η τραγουδίστρια μοιράστηκε τους κανόνες στο σαλόνι του σπιτιού της φορώντας ένα μαύρο πουλόβερ στολισμένο με πολύχρωμα και αφηρημένα σχέδια λουλουδιών. Σημειωτέον έχει τέσσερις κόρες και δύο γιους. Το μεγαλύτερο παιδί της είναι η Λούρδη Λεόν και ακολουθεί ο Ρόκο Ρίτσι ενώ έχει υιοθέτησε τον γιο της Ντέιβιντ Μπάντα και τις τρεις κόρες της, Μέρσι Τζέιμς, καθώς και τις δίδυμες Στελ και Εκλέρ Τσικόνε.

Τον Ιανουάριο η Μαντόνα ανακοίνωσε την επιστροφή της στην σκηνή με την παγκόσμια περιοδεία «Four Decades, The Celebration Tour». Πρώτη στάση θα είναι το Βανκούβερ στις 15 Ιουλίου.

