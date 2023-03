Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Σάκκαρη: Οι θέσεις τους στην παγκόσμια κατάταξη

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται οι δύο Έλληνες πρωταθλητές.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν άλλαξε θέση κι αυτήν την εβδομάδα και παρέμεινε στο Νο 3 του κόσμου με 5.770 βαθμούς, στην κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας τένις (ATP). Στο μεταξύ, ο νικητής του τουρνουά ATP 1000 της Καλιφόρνια, Κάρλος Αλκαράθ, ανέβηκε στην πρώτη θέση της λίστας εκτοπίζοντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής ως ανεμβολίαστος. Να σημειωθεί πως ο Ράφα Ναδάλ, που είναι εκτός αγώνων λόγω τραυματισμού, έπεσε στην 13η θέση του κόσμου και βγήκε εκτός Top 10 για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2005! Σπάει, δηλαδή, ένα σερί 912 εβδομάδων, σχεδόν 18 ετών! Η πρώτη δεκάδα της ATP έχει ως εξής:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 7.420 βαθμοί

2. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 7.160

3. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 5.770

4. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 5.560

5. Ντανίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 4.330

6. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.415

7. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 3.390

8. Χόλγκερ Ρουν (Νορβηγία) 3.325

9. Χούμπερτ Χουρκάτς (Πολωνία) 3.065

10. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 2.975

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε τρεις θέσεις αυτήν την εβδομάδα και υποχώρησε στο Νο 10 της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η WTA. Στην πρώτη θέση και με τεράστια διαφορά από τις συναθλήτριες της, παραμένει η Πολωνή πρωταθλήτρια, Ιγκα Σβιάτεκ, ενώ ακολουθεί η Αρίνα Σαμπαλένκα από το Καζακστάν. Η νικήτρια του Indian Wells, Έλενα Ριμπάκινα, που συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις των τελευταίων μηνών, σημείωσε career high με την άνοδό της στο Νο 7. Η κατάταξη της πρώτης δεκάδας, έχει ως εξής:

1. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 9.975 βαθμοί

2. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 6.740

3. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.605

4. Καρολίν Γκαρσιά (Γαλλία) 4.990

5. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 4.976

6. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 4.401

7. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 3.720

8. Ντάρια Καζάτκινα (Λευκορωσία) 3.375

9. Μπελίντα Μπέντσιτς (Ελβετία) 3.360

10. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 3.191

