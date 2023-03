Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Απόστρατος ο πατέρας που κλειδώθηκε στο ΙΧ με τα παιδιά του και άνοιξε φιάλη υγραερίου

Οι αστυνομικοί έσωσαν τα παιδιά, σπάζοντας τα τζάμια του αυτοκινήτου. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό.

Ανακοίνωση για το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Μελισσοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη με έναν 62χρονο, ο οποίος κλειδώθηκε στο αυτοκίνητο με τα δυο παιδιά του και "άνοιξε" φιάλη υγραερίου εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 20:30, μία γυναίκα κάλεσε στο 100. Ανέφερε πως ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος είναι απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας, έχει κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητό του με τα δυο τους παιδιά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις. Όταν έφτασαν στο σημείο, αντιλήφθηκαν πως υπήρχε οσμή υγραερίου. Αμέσως έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου, απεγκλωβίζοντας τα παιδάκια, 2,5 ετών αλλά και τον πατέρα τους που βρίσκονταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του αυτοκινήτου εντοπίστηκε ανοιχτή φιάλη υγραερίου. Σε έρευνα του οχήματος διαπιστώθηκε ότι στον αποθηκευτικό χώρο υπήρχε και δεύτερη φιάλη υγραερίου, σφραγισμένη.

Ο 62χρονος μαζί με τα δύο ανήλικα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία της πόλης. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο 424 Στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ τα δύο παιδιά του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Τόσο ο ίδιος όσο και τα παιδάκια είναι καλά στην υγεία τους.

Μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού και λόγω της έντονης μυρωδιάς του υγραερίου, αισθάνθηκε δυσφορία ένας από τους επιληφθέντες αστυνομικούς και μεταφέρθηκε για πρώτες βοήθειες και εξετάσεις στο 424 Γ.Σ.Ν. Θεσσαλονίκης.

Προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

