Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Η νέα Σελήνη και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.



Μια νέα Σελήνη ξεκινά από σήμερα στον Κριό είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπή του ΑΝΤ1 ο Ήλιος μπαίνει στον Κριό μαζί με τον Ερμή και αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε καινούργια πράγμα.

Αυτό, όπως ανέφερε η Λίτσα Πατέρα έχει σχέση με το εμπόριο, τα χρήματα αλλά και με τον έρωτα.

Ο Άρης, που έκανε ζημιά στους διδύμους, αρχίζει να μετακινείται σημείωσε ακόμα.

Η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





