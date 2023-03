Τεχνολογία - Επιστήμη

Πέθανε ο Σπύρος Σημίτης

Θεωρούνταν στην ΕΕ «πατέρας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων».



Πέθανε, σε ηλικία 89 ετών, ο καθηγητής Σπύρος Σημίτης, το Σάββατο 18 Μαρτίου, στη Γερμανία, όπου ζούσε επί δεκαετίες. Ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, και ο θάνατός του έγινε γνωστός με ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου.

Ο Σπύρος Σημίτης θεωρείτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση «πατέρας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων». Καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης έγραψε και εργάστηκε σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και διεθνείς επιτροπές, τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Διετέλεσε, με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Γερμανίας, πρόεδρος του «Γερμανικού Εθνικού Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας». Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος και μέλος διεθνών και ευρωπαϊκών επιτροπών για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως σε ευρωπαϊκό επίπεδο της «Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για τα Κοινωνικά Δικαιώματα».

Τιμητικούς τίτλους του απένειμαν πανεπιστήμια τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα είχε εκλεγεί αντεπιστέλλον μέλος στην Ακαδημία Αθηνών.

Η ταφή θα γίνει στη Γερμανία.

