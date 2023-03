Πολιτική

Τέμπη: Τμηματική η λειτουργία της τηλεδιοίκησης στη Λάρισα

Έγγραφα που δείχνουν ότι ήταν τμηματική η λειτουργία της τηλεδιοίκησης και πως ο σταθμάρχης έπρεπε να κάνει αυτόματη χάραξη της πορείας κατέθεσε ο Γ.Γεραπετρίτης.

Ότι ήταν τμηματική και όχι καθολική η λειτουργία της τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας αποδεικνύουν τα στοιχεία της έρευνας που ακολούθησε της τραγωδίας και τα οποία κατάθεσε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως επίσης, προκύπτει, ο σταθμάρχης έπρεπε να κάνει αυτόματη χάραξη της πορείας των τρένων και όχι χειροκίνητη.

Καταθέτοντας τα δύο έγγραφα, ο υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα του υπουργείου Μεταφορών, ανέφερε:

«Αυτή την στιγμή στην Λάρισα υπάρχει τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης που μπορεί να κάνει αυτόματη χάραξη και ήταν υποχρεωμένος ο σταθμάρχης. Ποτέ δεν μίλησα για καθολικό κέντρο τηλεδιοίκησης.

Πρόκειται για ανοίκεια συμπεριφορά συνειδητής παραπλάνησης όταν πάνε στο τοπικό κέντρο και εμφανίζουν αυτό – το οποίο είναι σε οικοδομική κατάσταση – ενώ ακριβώς δίπλα είναι το τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης, το οποίο λειτουργεί. Εγώ έκανα την αυτόματη χάραξη που δεν έγινε εκείνο το βράδυ. Όποτε θέλετε να πάμε μαζί να δούμε αν λειτουργεί ή όχι η τοπική τηλεδιοίκησης. Αν λειτουργεί θα πω μια συγγνώμη, αν όχι θέλω να ακούσω μια συγγνώμη. Μέχρι 22.12 συντελέστηκαν αυτόματες χαράξεις, έγινε δυστυχώς χειροκίνητα στην επίμαχη αμαξοστοιχία. Στη συνέχεια, 2 ώρες μετά, στη 1.39 το πρωί έγινε δοκιμαστική λειτουργία και λειτουργούσε απολύτως η αυτόματη χάραξη».

Όπως σημείωσε ο Υπουργός αναφορικά με τη σύμβαση 717, σε αυτήν συμπεριλαμβάνονταν «κρίσιμα κεφάλαια και καταληκτική ημερομηνία το 2016 .Από το ο 2016 δεν έγινε κανένα κέντρο και μόνο 17 σταθμοί από τα 52 .Από τους 17 οι μισοί σταθμοί έγιναν ξανά.

Διαβεβαίωσε ότι, «θα υπάρξει επιτάχυνση του έργου ηλεκτρονικών συστημάτων .Το 100% θα είναι έτοιμο προς χρήση στο τέλος τους Σεπτέμβριου και από τον Οκτώβρη όλα τα συστήματα θα λειτουργούν», συμπληρώνοντας πως, «τώρα υφίσταται το τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης που για 8,5 χιλιόμετρα κάνει την αυτόματη χάραξη».

Προανήγγειλε, επίσης πως, θα έρθει διάταξη που «θα αναβαθμίζεται σε κακούργημα η κλοπή σιδηροδρομικού υλικού».

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο κ. Οικονόμου, ακολουθώντας τη χυδαία προπαγάνδα των κ. Γεραπετρίτη και Καραμανλή πάνω στην τραγωδία, επιμένει να παριστάνει πως δεν καταλαβαίνει. Είναι άλλο το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας που υπήρχε μέχρι το καλοκαίρι του 2019, το οποίο ρύθμιζε την κυκλοφορία όλων των τρένων από το Δομοκό μέχρι το Πλατύ Ημαθίας, δηλαδή για πάνω από 170 χιλιόμετρα, και το οποίο αν λειτουργούσε σύμφωνα με τους ίδιους τους σταθμάρχες και μηχανοδηγούς δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει το δυστύχημα και διαφορετικό πράγμα ένας απλός πίνακας που έχει μπροστά του ο σταθμάρχης για να ελέγχει την κυκλοφορία μόλις για 7-8 χιλιόμετρα στην είσοδο και την έξοδο του σταθμού του. Με λίγα λόγια, ο κ. Οικονόμου σήμερα ομολόγησε τα ψέματα Γεραπετρίτη και Καραμανλή που τόσες μέρες βάφτιζαν «τηλεδιοίκηση» που δήθεν «λειτουργούσε πλήρως» έναν τοπικό πίνακα. Είναι αδιανόητα εξοργιστικό ακόμα και μέσα σε αυτήν την τραγωδία να κοροϊδεύουν τις οικογένειες των θυμάτων και το πανελλήνιο, απλά για να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πουν πως για όλα φταίει ένας σταθμάρχης».

Σε ανακοίνωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, αναφέρεται: «Η σημερινή επιτροπή μεταλλάσσεται σε επιτροπή αδιαφάνειας και συγκάλυψης των εγκλημάτων στα Τέμπη. Όλα τα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ μαζί και το ΠΑΣΟΚ επιχειρούν μια συγκάλυψη μέσω της διάχυσης των ευθυνών. Κανείς δεν φταίει για τίποτα. Για εμάς φταίνε όλοι. Έπρεπε να κληθούν όλοι οι υπουργοί, υφυπουργοί από το 2012, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, η εταιρεία που είναι στο απυρόβλητο, μαζί με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.Εμείς θα οδηγήσουμε στην δικαιοσύνη ακόμη και με τα βραχιολάκια του υπεύθυνους του εγκλήματος των Τεμπών».

