Υγεία - Περιβάλλον

Τέμπη: “Ξύπνησε” από την καταστολή η 25χρονη που νοσηλεύεται στο “Παπανικολάου”

Τα πρώτα αισιόδοξα σημάδια για την υγεία της 25χρονης ήρθαν σήμερα καθώς βγήκε από την καταστολή.



Θετικές είναι οι εξελίξεις για την υγεία της 25χρονης η οποία νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη.

Η 25χρονη πολυτραυματίας η οποία βρισκόταν στο επιβατικό τρένο που συγκρούστηκε στα Τέμπη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, «ξύπνησε» από την καταστολή και ουσιαστικά έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία της με το περιβάλλον.

Παράλληλα, η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σταθερή βελτίωση και ταυτόχρονα κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας αναπνέει μόνη της, δίχως την υποστήριξη μηχανικού αερισμού.

Να σημειωθεί, πάντως, πως η 25χρονη η οποία τραυματίστηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Α’ ΜΕΘ του Γ.Ν. Παπανικολάου.

