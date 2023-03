Οικονομία

Επιτόκια - Λαγκάρντ: Δεν είναι προαποφασισμένες οι αυξήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας καθιστά ακόμα πιο σημαντική τη λήψη των αποφάσεων για τα επιτόκια, με βάση τα εισερχόμενα δεδομένα», επισήμανε η Λαγκάρντ.



Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη παραμένει πολύ υψηλός, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα λάβει τις μελλοντικές αποφάσεις για τα επιτόκια στηριζόμενη στα δεδομένα που θα ανακύψουν, διευκρίνισε τη Δευτέρα η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

«Το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας καθιστά ακόμα πιο σημαντική τη λήψη των αποφάσεων για τα επιτόκια, με βάση τα εισερχόμενα δεδομένα», επισήμανε η Λαγκάρντ στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης την Πέμπτη, αλλά δεν έδωσε κάποια διευκρίνιση για το μελλοντικό επίπεδο των επιτοκίων.

Σύμφωνα με το Reuters, η Κριστίν Λαγκάρντ σημείωσε ακόμα ότι οι μισθολογικές πιέσεις αυξάνονται, καθώς οι εργαζόμενοι προσπαθούν να ανακτήσουν ένα μέρος της αγοραστικής τους δύναμης.

Ξεκαθάρισε ακόμα ότι τα επιτόκια παραμένουν το βασικό εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η ΕΚΤ για τον καθορισμό της νομισματικής της πολιτικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: λεωφορεία συγκρούστηκαν σε στάση (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος του απόστρατου που κλείστηκε στο αυτοκίνητο με τα παιδιά του

Τιμολόγια ρεύματος - Απρίλιος: οι τιμές των παρόχων