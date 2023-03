Πολιτική

Ανδρουλάκης από Κιλκίς: Είναι ένα επιτελικό κράτος του θράσους και της συγκάλυψης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε την «άγνοια» που επικαλέστηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο τέως Υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, σχετικά με έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ήδη από το 2021.



Στο πλαίσιο της ομιλίας του απόψε στο Κιλκίς ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε την «άγνοια» που επικαλέστηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο τέως Υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, σχετικά με έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας -ήδη από το 2021- το οποίο εντόπιζε ευθύνες υπηρεσιακών παραγόντων για την πρόοδο των εργασιών ασφαλείας στους σιδηροδρόμους και μάλιστα ζητούσε να ασκηθούν πειθαρχικές διώξεις.

«Σήμερα, έρχεται μία ακόμη βόμβα. Έγγραφό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο εστάλη στο Υπουργείο Μεταφορών στις 4 Οκτωβρίου 2021 και μιλά για εγκληματική αδράνεια στους χειρισμούς της σύμβασης 717/2014. Ρώτησαν τον κ. Καραμανλή οι βουλευτές μας στη Βουλή και εκείνος λέει ότι δεν γνώριζε τίποτα. Αυτό, λοιπόν, δεν είναι επιτελικό κράτος που εγγυάται τα στοιχειώδη. Είναι ένα επιτελικό κράτος του θράσους και της συγκάλυψης. Μόνη του προτεραιότητα είναι να μην αντιμετωπίσει τις ευθύνες της η σημερινή κυβέρνηση» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στάθηκε κριτικά απέναντι στο αφήγημα του προοδευτικού εκσυγχρονιστή, που προβάλλει ο Πρωθυπουργός.

«Είπε πρόσφατα ότι είναι έτοιμος να τα βάλει με το βαθύ κράτος βαφτίζοντας τον εαυτό του μεταρρυθμιστή. Ποιος είναι το “βαθύ κράτος”; Βαθύ κράτος είναι αυτοί που αξιοποιούν με πελατειακούς όρους το Ταμείο Ανάκαμψης. Βαθύ κράτος είναι αυτοί που οργανώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου το παρακράτος των υποκλοπών. Βαθύ κράτος είναι όταν μία σύμβαση επί εννιά χρόνια δεν υλοποιείται, γνωρίζουν τις εγκληματικές ευθύνες συγκεκριμένων παραγόντων των Οργανισμών και του Υπουργείου αλλά δεν κάνουν τίποτα, έχοντας αυτά τα τραγικά αποτελέσματα όπως λέει και η Αρχή Διαφάνειας. Βαθύ κράτος είναι να διορίζεις τα κομματικά σου παιδιά σε κρίσιμες θέσεις των οργανισμών. Ας δούμε τα βιογραφικά όλων των εμπλεκομένων. Οι περισσότεροι είναι στελέχη, που στήριξαν τον κ. Μητσοτάκη, κομματικά παιδιά της Νέας Δημοκρατίας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τη δέσμη πέντε προτάσεων για ασφαλή και σύγχρονο σιδηρόδρομο, που παρουσίασε με άρθρο του στην εφημερίδα «Το Βήμα». Μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν:

Η προσωρινή επαναφορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε κρατικό έλεγχο και εξεύρεση σύντομα νέου στρατηγικού επενδυτή.

Ανασύστασή της ΡΑΣ με βάση τα διεθνή πρότυπα και άμεση εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων στην παροχή τεχνογνωσίας και εποπτείας

«Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων έκανε τη δουλειά της; Τα κομματικά τους παιδιά διόρισαν οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ανθρώπους που δεν γνώριζαν τι σημαίνει τρένο. Δεν κουραστήκαμε να κάνουμε εκλογές και μετά από αυτές να ξηλώνεται όλο το κράτος; Και να έρχονται άνθρωποι χωρίς καμία περγαμηνή πέρα από την κομματική τους ταυτότητα, να παίρνουν παχυλούς μισθούς για να κάνουν εξυπηρετήσεις; Πού αλλού συμβαίνει αυτό; Αλλά Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι αμετανόητοι» είπε ο κ. Ανδρουλάκης προσδιορίζοντας ως μείζον η στελέχωση του κράτους να είναι πέρα και πάνω από κάθε εκλογικό κύκλο.

Σχετικά με την υπόθεση των παράνομων υποκλοπών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε: «Από πέρυσι το καλοκαίρι που πήγα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, έχουν περάσει πολλοί μήνες. Ό,τι μάθατε εσείς, έμαθα και εγώ. Ενώ οι έρευνες των ανεξάρτητων αρχών του κ. Μενουδάκου και του κ. Ράμμου έχουν προχωρήσει και έχουν βρει πάρα πολλά στοιχεία για να ρίξουν φως σε αυτήν την υπόθεση. Γιατί κινείται τόσο αργά η δικαιοσύνη; Μήπως περιμένει να τελειώσουν οι εκλογές; Για να μη μάθει ο ελληνικός λαός την εγκληματική δραστηριότητα του παρακράτους πριν τις εκλογές και αξιολογήσει όπως πρέπει τον κ. Μητσοτάκη και τον ανιψιό του;»

«Είναι δυνατόν σε μια χώρα που έχουμε δώσει δισεκατομμύρια για να στηρίξουμε τις τράπεζες, να επιτρέπει η κυβέρνηση – αντί να απειλήσει με υπερφορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών – να έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και στεγαστικών δανείων; Αυτό περιφρονεί τις προσπάθειες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφερόμενος στις επιβαρύνσεις που επωμίζονται οι πολίτες.

Στον απόηχο των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τον κατώτατο μισθό, επισήμανε ότι «αυτή πρέπει να είναι η τελευταία φορά που το κράτος καθόρισε τον κατώτατο μισθό. Με την επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Και, βέβαια, έχουμε χρέος να απελευθερώσουμε τις τριετίες, ώστε οι αμειβόμενοι με τις κατώτερες αποδοχές να εξελίσσονται μισθολογικά».

«Προσπαθώ να δείξω έναν άλλον δρόμο. Αυτός ο δρόμος όμως δεν είναι ένας δρόμος συμβιβασμού. Είναι ένας δρόμος συγκρούσεων. Και, αν νομίζουν κάποιοι ότι θα γίνουν εθνικές εκλογές και μετά θα σχηματιστεί μία κυβέρνηση συνεργασίας για να μείνουν πρωθυπουργοί, μάλλον δεν ξέρουν τι είναι η σημερινή και νέα εποχή του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα πάρει ισχυρή εντολή κάνοντας μόνο προγραμματικές συμφωνίες και χωρίς πρόσωπα που έχουν υπονομεύσει σταθερά το δημόσιο συμφέρον εις βάρος του ελληνικού λαού. Δεν ξεχνώ και δεν ξεχνάει καμία και κανένας από εμάς ότι, όταν ο κ. Καραμανλής χρεοκόπησε την Ελλάδα, αυτή η παράταξη κράτησε τη χώρα όρθια και δεν έπαιξε παιχνίδια στην πλάτη του ελληνικού λαού» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφορικά με το μετεκλογικό περιβάλλον.

