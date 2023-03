Πολιτική

Δένδιας: Ελλάδα και Αλβανία απολαμβάνουν εξαιρετικές σχέσεις

Η ομιλία του υπουργού Εξωτερικών στα εγκαίνια της έκθεσης «Improvisations» του πρωθυπουργού της Αλβανίας. Τι είπε για τις σχέσεις Ελλάδας - Αλβανίας.

Ελλάδα και Αλβανία «απολαμβάνουν εξαιρετικές σχέσεις», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε ομιλία του στα εγκαίνια της έκθεσης «Improvisations» του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα στο Ζάππειο Μέγαρο.

«Οι επαφές μας τελευταίως είναι πολύ συχνές», σημείωσε ο κ. Δένδιας. «Το γεγονός ότι έχουμε σήμερα την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε τα έργα σου, σήμερα στο Ζάππειο, είναι απόδειξη των φιλικών συναισθημάτων που υπάρχουν ανάμεσά μας και που εκπροσωπούν τον έντονο δεσμό ανάμεσα στους λαούς μας».

Επεσήμανε δε, πως η επιλογή του Ζαππείου για την πραγματοποίηση της έκθεσής του, «έχει έναν πολύ ισχυρό συμβολισμό, γιατί εδώ υπογράφηκε το 1979 η Συνθήκη Προσχώρησης στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα». «Ήμουνα τότε νεαρός φοιτητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, εκεί πίσω από τις κολώνες και παρακολουθούσα το Γεώργιο Ράλλη και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή να υπογράφουν ακριβώς σε αυτό το σημείο», ανέφερε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε: «Με αυτόν τον τρόπο, φαίνεται ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την Αλβανία ως γείτονα, έναν στενό φίλο και θα ήθελα να πω ότι ελπίζουμε ότι σύντομα θα είναι και μέλος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική πορεία του κ. Ράμα - από το Παρίσι ως νεαρού ζωγράφου, μέχρι την καλλιτεχνική μεταμόρφωση της πόλης των Τιράνων και το βραβείο «Δήμαρχος του Κόσμου» το 2004.

«Ως δήμαρχος των Τιράνων ζωντάνεψε με ελάχιστα μέσα την εικόνα της πόλης, την άλλαξε, τη μεταμόρφωσε», ανέφερε. «Έβαψε με έντονα χρώματα, με γεωμετρικά σχήματα, τις ταλαιπωρημένες όψεις των παλιών της κτηρίων. Ένα έργο, που πέρα από την καλλιτεχνική του αξία, συνέβαλε, αν όχι δημιούργησε ένα αίσθημα κοινωνικής συνοχής. Ενέπνευσε έτσι το αίσθημα του ανήκειν στους κατοίκους της αλβανικής πρωτεύουσας» είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Όπως υπενθύμισε άλλωστε, η διεθνής προβολή αυτού του εγχειρήματος στάθηκε αφορμή για τη διοργάνωση στα Τίρανα, της πρώτης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης το 2001.

Η έκθεση που έκανε τα εγκαίνιά της σήμερα στο Ζάππειο, παρουσιάζει έργα μεικτής τεχνικής και γλυπτά του Έντι Ράμα. Ο τίτλος της έκθεσης απηχεί τον ιδιαίτερο τρόπο εργασίας τού καλλιτέχνη.

Όπως εξήγησε ο κ. Δένδιας, ο Έντι Ράμα αυτοσχεδιάζει πάνω σε χαρτιά μεγέθους Α4, τα οποία ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί στο γραφείο του. Με έντονα χρώματα, με δυνατότητα παρακολούθησης της καλλιτεχνικής χειρονομίας.

«Όπως ο ίδιος έχει εξομολογηθεί, αυτή η αυτόματη καλλιτεχνική γραφή τον βοηθάει να συγκεντρωθεί και στα πρωθυπουργικά του καθήκοντα», σημείωσε.

«Διατυπώνει έτσι έμπρακτα μια εξωστρεφή σύμπραξη της τέχνης με την άσκηση της πολιτικής. Κοινό στοιχείο των έργων του είναι η αίσθηση ροής και κίνησης και τα βιομορφικά σχήματα, που μοιάζουν να προκύπτουν, να γεννιούνται το ένα μέσα από το άλλο». «Η δουλειά του Έντι Ράμα συνδέεται με την αντίληψή του για μια τέχνη που είναι συνδεδεμένη στενά με τη ζωή, μια τέχνη που έχει κοινωνικό ρόλο, μια τέχνη προσβάσιμη σε όλους». «Σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι το έργο του Έντι Ράμα ανατρέπει τους συμβατικούς διαχωρισμούς. Μπορεί να ειδωθεί με μάτια καλλιτεχνικά, αλλά μπορεί να ειδωθεί και με μάτια πολιτικά», επεσήμανε.

Τέλος, ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό της Αλβανίας «για την έμπρακτη, ολόθερμη συμπαράστασή του στην ελληνική κοινωνία μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη».

Όπως υπενθύμισε, ο Αλβανός πρωθυπουργός κήρυξε την 5η Μαρτίου ως Ημέρα εθνικού πένθους της Αλβανίας - η μόνη χώρα πλην της Κυπριακής Δημοκρατίας, που προέβη σε αυτή τη χειρονομία.

