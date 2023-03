Πολιτισμός

Ζάππειο: Μητσοτάκης - Δένδιας στην έκθεση με έργα του Έντι Ράμα (εικόνες)

Επίσημα εγκαίνια της έκθεσης έργων Τέχνης του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια έγιναν τη Δευτέρα τα εγκαίνια της έκθεσης έργων τέχνης του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η έκθεση με τίτλο «Improvisations» (Αυτοσχεδιασμοί) έχει έργα μεικτής τεχνικής και γλυπτά.

Με τον @PrimeministerGR Κυριάκο Μητσοτάκη και τον @ediramaal, στα Εγκαίνια της Έκθεσης του Πρωθυπουργού της Αλβανίας με τίτλο «Improvisations», όπου παρουσιάζονται έργα μεικτής τεχνικής και γλυπτά. pic.twitter.com/OMI5Q8ZsG5 — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 20, 2023

Πριν από τα εγκαίνια οι δύο πρωθυπουργοί είχαν μια σύντομη συνάντηση.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε το βράδυ της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου δείπνο στον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Edi Rama, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή τα εγκαίνια έκθεσης έργων του στο Ζάππειο Μέγαρο. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον κ. Rama στους χώρους όπου φιλοξενείται η έκθεση.

