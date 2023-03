Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Ο Φραγκογιάννης στην Άγκυρα

Συνάντηση εργασίας με τον Τούρκο ομόλογό του θα έχει ο Κώστας Φραγκογιάννης. Ποια θέματα είναι στην ατζέντα.



Στην Άγκυρα θα βρίσκεται την Τετάρτη 22 Μαρτίου, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, όπου θα έχει συνάντηση εργασίας με τον Τούρκο ομόλογό του, Μπουράκ Ακσαπάρ, για την προώθηση του διαλόγου με την Τουρκία στα θέματα της θετικής ατζέντας στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Πρόκειται για την τέταρτη συνάντηση των δύο υφυπουργών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της θετικής ατζέντας, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Νίκου Δένδια και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τον Απρίλιο του 2021 και εγκαινιάστηκε με την πρώτη συνάντηση των δύο υφυπουργών στην Καβάλα, στις 28-29 Μαΐου του ίδιου έτους. Η δεύτερη συνάντηση του κ. Φραγκογιάννη με τον τότε Τούρκο ομόλογό του, Σεντάτ Ονάλ, έλαβε χώρα στην Αττάλεια, στις 16 Ιουνίου 2021 και η τρίτη στην Αθήνα, στις 21 Φεβρουαρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί στις 25 θεματικές της θετικής ατζέντας και θα προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα.

