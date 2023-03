Life

“Πρόσωπο με πρόσωπο”: Η βία ανηλίκων, οι γυναικοκτονίες και η εγκληματικότητα στις γειτονιές

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη έξαρση με περιστατικά βίας ανηλίκων;

Τι συμβαίνει με τις δολοφονίες μαφιόζων;

Γιατί η ΕΛ.ΑΣ. δυσκολεύεται στην εξιχνίαση τέτοιου είδους εγκλημάτων;

Η μάστιγα με τις γυναικοκτονίες, αλλά και η εγκληματικότητα στις γειτονιές.

Πολίτες και δημοσιογράφοι θέτουν ερωτήματα στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, την γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, και τον αναπληρωτή Τομεάρχη και υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, Θανάση Κατερινόπουλο.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πέμπτη 23 Μαρτίου στις 23:30.





#ProswpoMeProswpo

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή

