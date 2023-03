Κόσμος

Βρετανία: Η αστυνομία του Λονδίνου είναι “θεσμικά ρατσιστική, σεξιστική και ομοφοβική”

Αποκαλυπτική ανεξάρτητη έκθεση επιθεώρησης για την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.



Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου είναι θεσμικά ρατσιστική και ομοφοβική και ανίκανη να αστυνομεύσει την εαυτό της, αναφέρεται σε ανεξάρτητη έκθεση επιθεώρησης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, αυξάνοντας την πίεση στον νέο αρχηγό της Met, όπως είναι ανεπίσημα γνωστή η Metropolitan Police, να μεταρρυθμίσει αυτή την αστυνομική δύναμη, που είναι η μεγαλύτερη της Βρετανίας.

Την επιθεώρηση είχε παραγγείλει το 2021 η τότε αρχηγός της Met, η Κρεσίντα Ντικ, αφού ένας εν ενεργεία αστυνομικός είχε καταδικασθεί σε ισόβια για τον βιασμό και τον φόνο της Σάρα Έβεραρντ, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα και -μαζί με μετέπειτα περιπτώσεις εγκλημάτων εναντίον γυναικών- έστρεψε την προσοχή στην ευρύτερη κουλτούρα εργασίας της δύναμης αυτής.

«Υπάρχουν θεσμικός ρατσισμός, σεξισμός και ομοφοβία μέσα στον οργανισμό, όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζονται οι αστυνομικοί και το προσωπικό, και έξω από τον οργανισμό, όσον αφορά το πώς αστυνομεύονται οι κοινότητες», αναφέρεται στην έκθεση, στην οποία προστίθεται πως η δύναμη «αποτυγχάνει όσον αφορά τις γυναίκες και τα παιδιά».

Η ανεξάρτητη επιθεώρηση, της οποία ηγήθηκε η Λουίζ Κέισι, μέλος της άνω βουλής του βρετανικού κοινοβουλίου, διαπίστωσε «σοβαρές» αδυναμίες σε όλη τη Met για την οποία αναφέρει πως θα χρειαστεί «ριζική μεταρρύθμιση».

Οι διαπιστώσεις αυτές έρχονται περισσότερο από δύο δεκαετίες έπειτα από μια έρευνα του 1999 για το φόνο του μαύρου εφήβου Στίβεν Λόρενς, η οποία είχε διαπιστώσει θεσμικό ρατσισμό στους κόλπους της δύναμης αυτής για τον τρόπο με τον οποίο απάντησε στο φόνο.

Η επιθεώρηση διαπιστώνει πως η αστυνόμευση με συναίνεση έχει διαρραγεί στην πρωτεύουσα και αναφέρει πως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη βελτίωση της κατάστασης είναι η κουλτούρα άμυνας και άρνησης της Met όσον αφορά την κλίμακα των προβλημάτων της.

«Από όποια πλευρά κι αν το δει κανείς, με οποιαδήποτε ετικέτα ή περιγραφή, τα στοιχεία είναι άραγε απολύτως σαφή ότι ως θεσμός είναι προκατειλημμένοι και μεροληπτικοί; Ναι, είναι», δήλωσε η Κέισι στους δημοσιογράφους πριν από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης.

Ο αρχηγός της Met Μάρκ Ρόουλι, ο πιο υψηλόβαθμος αστυνομικός της Βρετανίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Απογοητεύσαμε τους Λονδρέζους (...) και αυτή η έκθεση το καταγράφει έντονα ... Εκφράζω τη βαθιά λύπη μου». «(Η έκθεση) προκαλεί μια ολόκληρη σειρά από συναισθήματα: θυμό, απογοήτευση, αμηχανία... Όμως πάνω απ' όλα προκαλεί αποφασιστικότητα», πρόσθεσε. Ο ίδιος δήλωσε πως το τμήμα επαγγελματικών προδιαγραφών της δύναμης έχει «παρέμβει» και πως με τη βοήθειά του «απολύουμε αστυνομικούς με ταχύτερο ρυθμό». Και πάλι όμως, πρόσθεσε, η δουλειά δεν έχει γίνει ακόμα. «Δεν μπορώ να πω πως έχω ήδη μειώσει τον κίνδυνο να υπάρξει ένας κακός αστυνομικός, όμως καθημερινά διώχνουμε ανθρώπους και κάνουμε πρόοδο», δήλωσε, όταν ερωτήθηκε αν εξακολουθουν να υπάρχουν αστυνομικοί που υπηρετούν στη δύναμη ενώ κατηγορούνται για εγκλήματα όπως φόνο, βιασμό και ενδοοικογενειακή βία.

Στην εν λόγω έκθεση των 360 σελίδων αναφέρεται πως η δύναμη χρειάζεται ισχυρή ηγεσία, μια υπηρεσία για την προστασία των γυναικών και μια νέα στρατηγική για τα παιδιά, μεταξύ άλλων συστάσεων για μεταρρυθμίσεις.

Στην προσωρινή έκθεση της Κέισι αναφερόταν τον περασμένο Οκτώβριο πως διαπιστώθηκε πως η δύναμη χρειαζόταν κατά μέσο όρο 400 ημέρες για να εξετάσει κατηγορίες σε βάρος των αστυνομικών της για κακή συμπεριφορά. «Πιστεύω πως η υπόθεση Έβεραρντ είναι πολύ φρικτή και πρέπει να αποτελέσει μια στιγμή στην οποία ήρθε η αλλαγή - όμως η αλλαγή δεν ήρθε. Έτσι τώρα αυτή η έκθεση πρέπει να το κάνει και πρέπει να πάρει την ευθύνη για να γίνει η αλλαγή που χρειάζεται», δήλωσε η Κέισι.

