Βία κατά γυναικών - Βρετανία: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οργανισμούς τεσσάρων χωρών

Την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ανακοινώσει παρόμοιες κυρώσεις σε βάρος προσώπων και οντοτήτων που ευθύνονται για βιαιοπραγίες σε βάρος γυναικών.

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλει κυρώσεις σε πολλά πρόσωπα και οργανισμούς που ευθύνονται για βιαιοπραγίες σε βάρος γυναικών σε τέσσερις χώρες, το Ιράν, τη Συρία, το Νότιο Σουδάν και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Δικαιωμάτων της Γυναίκας αλλά και την παρουσίαση, από τη βρετανική κυβέρνηση, της πρώτης «Στρατηγικής για τις γυναίκες και τα κορίτσια».

Οι κυρώσεις αυτές στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: οι δράστες αποτρόπαιων βίαιων ενεργειών θα πρέπει να λογοδοτήσουν» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι, ο οποίος βρίσκεται στη Σιέρα Λεόνε για να εγκαινιάσει αυτή τη νέα πρωτοβουλία του Λονδίνου. «Εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να υπερασπιστούμε τις γυναίκες και τα κορίτσια και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες που υπάρχουν ακόμη», πρόσθεσε.

Μεταξύ εκείνων στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις είναι ένας στρατηγός, ο επικεφαλής των Δυνάμεων Υπεράσπισης του Λαού του Νοτίου Σουδάν, τα μέλη των οποίων κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση γυναικών στην περιφέρεια Ταμπουρά το 2021 καθώς και ένας στρατηγός του Λαϊκού Μετώπου για την Αναγέννηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (FPRC), οργάνωσης που ευθύνεται για σεξουαλική βία σε βάρος γυναικών. Τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία τους στη Βρετανία θα παγώσουν και θα τους απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα.

