Κοινωνία

Αττική: Εξάρθρωση συμμορίας που έκλεβε ΑΤΜ και αυτοκίνητα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια της ΕΛΑΣ συμμορία που ανατίναζε ΑΤΜ και έκλεβε αυτοκίνητα. 180.000 ευρώ τα "κέρδη" τους. Πώς δρούσαν.

Συμμορία, που κατηγορείται ότι ανατίναζε ΑΤΜ τραπεζών για να τα διαρρήξει και έκλεβε αυτοκίνητα στην Αττική, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν κατά την διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής, δύο άνδρες ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, εκρήξεις κατά συναυτουργία και λοιπές παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, πλαστογραφίες καθώς και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες, από τον Μάιο του 2022, είχαν συστήσει συμμορία, με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων ΑΤΜ τραπεζών με εκρηκτικές ύλες και κλοπές αυτοκινήτων, προκειμένου να τα χρησιμοποιούν για την εγκληματική δραστηριότητά τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχαν ιδιαίτερη τεχνογνωσία στη χρήση στερεών εκρηκτικών υλών, τις οποίες προσάρμοζαν σε αυτοσχέδιες μεταλλικές κατασκευές ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή τους στο εσωτερικό των ΑΤΜ, μέσω της θυρίδας εξαγωγής χρημάτων. Στη συνέχεια, προκαλούσαν έκρηξη του μηχανισμού και αφαιρούσαν τις κασετίνες με τα χρήματα.

Για τη διαφυγή τους και προκειμένου να είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τις διωκτικές Αρχές, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα.

Στην κατοχή των κατηγορουμένων, καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και διάφορους χώρους, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν 30 κυνηγετικά φυσίγγια, 9 κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, διαρρηκτικά εργαλεία, έγγραφα από κλεμμένα οχήματα καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα, έχει εξακριβωθεί η συμμετοχή των μελών της οργάνωσης σε τουλάχιστον μία διάρρηξη ΑΤΜ στην Αττική, καθώς και στην κλοπή 8 οχημάτων, 7 από τα οποία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΑΣ, το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η συμμορία υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 180.000 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι οι δύο άνδρες έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων, όπως ληστείες, κλοπές, παραβάσεις νομοθεσίας για τα όπλα και ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ο σταθμάρχης είχε 1,5 λεπτό για να δει το λάθος με το υπάρχον σύστημα”

Βόλος: Δρόμος περνά μέσα από… προαύλιο σχολείου (βίντεο)

“The 2Night Show” - Καλτσή: Το τροχαίο που της άλλαξε τη ζωή και η συμμετοχή στη σειρά του ANT1+ (βίντεο)