Κοινωνία

Ξεκινούν και πάλι τα δρομολόγια τρένων και προαστιακού - Τα νέα μέτρα ασφαλείας

Από αύριο Τετάρτη ξεκινούν εκ νέου τα δρομολόγια τρένων και προαστιακού.



Αύριο Τετάρτη επανεκκινούν τα δρομολόγα των τρένων και του Προαστιακού, ενώ τη Δευτέρα συνεδρίασε το Συντονιστικό Κέντρο Ασφάλειας Σιδηροδρόμων για τα μέτρα ασφαλείας.

Όπως γίνεται γνωστό, αποφασίστηκε οι αμαξοστοιχίες να κινούνται σε διαφορετικές ώρες τη νύχτα, ώστε να μην υπάρχει το ενδεχόμενο να διασταυρωθούν, σε σημεία όπου υπάρχει μονοδρόμηση της γραμμής.

Σε όλα τα δρομολόγια των τρένων και του προαστιακού, θα υπάρχουν αυστηρά, δύο μηχανοδηγοί και τουλάχιστον ένας συνοδός, ενώ θα υπάρχουν δύο σταθμάρχες, σε σταθμούς όπου μέχρι τώρα, ήταν μόνο ένας.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συζητήθηκε το ζήτημα της πυρασφάλειας και της πυρανίχνευσης στις σήραγγες, οι ραδιοεπικοινωνίες και ο φωτισμός στις σήραγγες. Αποφασίστηκε να γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας επί χάρτου αλλά και στο πεδίο με σενάρια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και θα συμμετέχουν Αστυνομία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Τα δρομολόγια που εκκινούν και πάλι από την Τετάρτη 22 Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train είναι τα εξής:

Πειραιάς – Αθήνα- Αεροδρόμιο

Αεροδρόμιο- Αθήνα- Πειραιάς

Άνω Λιόσια- Αεροδρόμιο

Αεροδρόμιο- Άνω Λιόσια

Άνω Λιόσια- Κάντζα

Κάντζα- Άνω Λιόσια

Αθήνα- Χαλκίδα- Αθήνα

Προαστιακός Πάτρας

Ολυμπία- Πύργος- Κατάκολο

Διακοφτό- Καλάβρυτα

Τα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των τρένων

Θα κινούνται σε διαφορετικές ώρες τη νύχτα ώστε να μην υπάρχει το ενδεχόμενο να διασταυρωθούν σε σημεία όπου υπάρχει μονοδρόμηση της γραμμής (όπως στο τμήμα Οινόη – Τιθορέα όπου γίνονται εργασίες για την τηλεδιοίκηση).

Από αύριο θα υπάρχουν σε όλα τα δρομολόγια και του προαστιακού αυστηρά δύο μηχανοδηγοί και τουλάχιστον ένας σύνοδος αλλά και δύο σταθμάρχες σε σταθμούς όπου μέχρι τώρα ήταν ένας όπως σε Παλαιοφάρσαλο, Λιτόχωρο, Πλατύ.

Μείωση ταχύτητας:

80 χλμ σε προαστιακούς/εμπορευματικούς

100 χλμ σε επιβατικές αμαξοστοιχίες

Σταδιακή εγκατάσταση από την Hellenic Train καταγραφικού στις αμαξοστοιχίες με δυνατότητα καταγραφής επικοινωνιών καμπίνας μεταξύ των μηχανοδηγών και του προσωπικού κυκλοφορίας του ΟΣΕ (σταθμάρχες, ρυθμιστές κυκλοφορίας και τηλεδιοικητές).

Αναβαθμίζονται οι υποδομές με ολοκλήρωση των έργων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης του κύριου άξονα ενώ άμεσα πρόκειται να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάταξη και συντήρηση των σηράγγων.

