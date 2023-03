Life

“The 2Night Show”: οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Εκλεκτή παρές υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναο΄΄υτογλου το βράδυ της Τρίτης στην εκπομπή "The 2Night Show".

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Ευγένιο Σλίδη. Ο νεαρός Fitness Content Creator, με την «υπερφυσική» δύναμη, τα εντυπωσιακά βίντεο και τους εκατομμύρια ακόλουθους στο διαδίκτυο, μοιράζεται την ενδιαφέρουσα διαδρομή της ζωής του. Μιλάει για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στην Ουκρανία, για τα χιλιόμετρα που έκανε καθημερινά για να πάει στο σχολείο, καθώς και για τον παππού και τη γιαγιά του, που εκπαίδευσαν το μυαλό και το κορμί του, θέτοντας τις σωστές βάσεις για το μέλλον του.

Στη συνέχεια, μιλάει για τη ζωή στην Ελλάδα, τις καταχρήσεις, την κατάθλιψη και τη στιγμή που ανακάλυψε τη ξεχωριστή δύναμη που έκρυβε μέσα του, με τη βοήθεια του πατέρα του. Πώς κατάφερε να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο και να μπει στο βιβλίο Γκίνες; Για ποιο βίντεο που ανέβασε, «έφαγε» φυλακή όταν ήταν φαντάρος; Γιατί ήταν «επώδυνη» η εμπειρία του στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο»; Τέλος, κάνει live μια σειρά εντυπωσιακών ασκήσεων, σηκώνοντας στην πλάτη του μέχρι και… τον Γρηγόρη.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Σοφία Μανωλάκου. Η ταλαντούχα ηθοποιός θυμάται τις πρώτες τηλεοπτικές της εμφανίσεις σε εκπομπές, μέχρι τη στιγμή που κατέληξε «παγιδευμένη», στην υποκριτική.

Τι γεύση τής έχει αφήσει η εποχή που έλεγε στον κόσμο «Καλημερούδια» και πώς ένιωθε όταν κατάφερνε να πάρει την… «Εκδίκηση της Ξανθιάς»; Τι λέει για τη μακρόχρονη σχέση της με τον Σπύρο Σπαντίδα και ποια στιγμή της ζωής της θέλει να γίνει μητέρα; Μεταξύ άλλων, μιλάει για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη νόσο του Κρον, αποκαλύπτει τα «τρωτά» της σημεία και εκπλήσσει με τη μοναδική ικανότητά της να θυμάται και να αθροίζει τους αριθμούς.

Επίσης, εξηγεί γιατί προσπαθεί να κατανοήσει τον ρόλο της στους «Παγιδευμένους» και μοιράζεται τη δική της εμπειρία, ως «τρίτο» πρόσωπο. Τέλος, θυμάται την «ατυχή» προσπάθειά της να κάνει πλάκα στον Δημήτρη Μακαλιά, σπάζοντάς του…τη μύτη. Τι λέει ο ίδιος για το περιστατικό, όταν ο Γρηγόρης του τηλεφωνεί;

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Βίκτωρα Πέτσα. Ο αγαπημένος ηθοποιός μοιράζεται στιγμές από τη ζωή του και αποκαλύπτει τη ζωηρή και άτακτη πλευρά του χαρακτήρα του.

Γιατί η μητέρα του μοίραζε 20ευρα όταν εκείνος πέρασε τη Β’ τάξη στο Γυμνάσιο και για ποιο λόγο χρέωσε κρυφά με χιλιάδες ευρώ την πιστωτική της κάρτα; Ποια «ακραία φάρσα» είχε κάνει στη γιαγιά του; Πόσο «απολαμβάνει» τα σχόλια που γράφονται στο Twιtter, για τον Αλέκο Χατζή, το «αφεντικό του», στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι»; Επίσης, εξηγεί πώς κατάφερε να προσεγγίσει τον δικό του ρόλο στη σειρά, ενώ εκφράζει την επιθυμία του να συνεργαστεί με τη Θεοφανία Παπαθωμά και τη Μαρία Κορινθίου. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη γιαγιά του τη Σοφία, μαθαίνουμε από «πρώτο χέρι», τις σκανταλιές του εγγονού της και πριν μας αποχαιρετήσει, καλείται να αντιμετωπίσει όλες τις φοβίες που έχει για τα έντομα και τα ερπετά. Θα καταφέρει άραγε να μην «καταρρεύσει»;

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30



Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

