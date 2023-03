Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος του απόστρατου που κλείστηκε στο αυτοκίνητο με τα παιδιά του

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος κλειδώθηκε με τα 2,5 ετών δίδυμα παιδιά του στο αυτοκίνητο, ανοίγοντας μία φιάλη υγραερίου με την οποία επιχείρησε να ανατινάξει το όχημα, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί και παραμένει υπό κράτηση.



Στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 62χρονος, «πρωταγωνιστής» του πρωτοφανούς περιστατικού που σημειώθηκε στο Μελισσοχώρι, όταν κλειδώθηκε με τα 2,5 ετών δίδυμα παιδιά του στο αυτοκίνητο, ανοίγοντας μία φιάλη υγραερίου με την οποία επιχείρησε να ανατινάξει το όχημα.

Μετά το εξιτήριο που πήρε από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης που του απήγγειλε κατηγορίες για δύο κακουργήματα και τρία πλημμελήματα.

Πιο συγκεκριμένα, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, απόπειρα έκρηξης από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, σωματική βλάβη σε βάρος συζύγου κατ' εξακολούθηση, απειλή σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου και παράνομη οπλοφορία.

Ο κατηγορούμενος, απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί και παραμένει υπό κράτηση. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο 62χρονος βρισκόταν τον τελευταίο καιρό σε αντιδικία με την πρώην σύζυγό του. Η τελευταία είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του, επικαλούμενη λεκτική και σωματική βία σε βάρος της.

Ο κατηγορούμενος στη συνέχεια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, η οποία συζητήθηκε πρόσφατα και εκδόθηκε προσωρινή απόφαση με την οποία ανατέθηκε η επιμέλεια των ανήλικων διδύμων (ενός αγοριού και ενός κοριτσιού) στην μητέρα και ρυθμίστηκαν τα ζητήματα επικοινωνίας.

Το επεισόδιο συνέβη το βράδυ της περασμένης Κυριακής κι έγινε αντιληπτό από την πρώην σύζυγο του 62χρονου, η οποία κάλεσε την 'Αμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ. Περιπολικό του Αστυνομικού Σταθμού Σοχού έφτασε άμεσα στο σημείο και τα μέλη του πληρώματος έσπασαν το παρμπρίζ του αυτοκινήτου, απεγκλωβίζοντας τα παιδιά και τον πατέρα τους.

Η έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς από την έντονη δυσοσμία στην καμπίνα του οχήματος τα ανήλικα δίδυμα είχαν περιέλθει σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου. Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

