Κόσμος

Βρετανία: Άνδρας έβαλε φωτιά σε άνδρα που επέστρεφε σπίτι του από τζαμί (βίντεο)

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η αντιτρομοκρατική αστυνομία διεξάγει έρευνα μετά την πυρπόληση ενός άνδρα καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από ένα τζαμί στο Μπέρμιγχαμ.

Η αστυνομία του West Midlands ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

#BREAKING | A man has now been arrested on suspicion of attempted murder.



Follow the link below for the full story. https://t.co/vKH7Ondq4R — West Midlands Police (@WMPolice) March 21, 2023

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News το θύμα υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο αφού ψεκάστηκε με άγνωστη ουσία στην οδό Shenstone στο Edgbaston, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας.

Η αστυνομία εξετάζει επίσης εάν το περιστατικό αυτό συνδέεται με μια παρόμοια επίθεση στο δυτικό Λονδίνο, όπου ένας 82χρονος πυρπολήθηκε έξω από ένα τζαμί.

Το θύμα του Μπέρμιγχαμ ψεκάστηκε με άγνωστη ουσία, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το μπουφάν του και να δημιουργηθούν εγκαύματα στο πρόσωπό του.

Shocking CCTV Footage: Trigger Warning!



An elderly Muslim man was set on fire while on his way back from mosque.



Location: Off Dudley Road, #Birmingham.



Date: Monday 20th March 2023 at 18:50



He’s in a critical condition.



Does anyone recognise the attacker?!



(Via… https://t.co/0PRMuuM4sE pic.twitter.com/M4NaaxxCBI — Majid Freeman (@Majstar7) March 21, 2023

Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά αλλά μη επικίνδυνα για τη ζωή του τραύματα.

