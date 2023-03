Κοινωνία

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης: Επέστρεψε στο ίδρυμα η ανήλικη

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των συλληφθέντων που φέρονται να κακοποιούσαν σεξουαλικά την 14χρονη.



Επέστρεψε την Τρίτη στη δομή της Νέας Σμύρνης η 14χρονη κοπέλα που κακοποιήθηκε σεξουαλικά. Αναμένεται να καταθέσει για το τι ακριβώς είχε συμβεί με τα «ροζ» ραντεβού στο ξενοδοχείο του Μεταξουργείου, αλλά και ποια ήταν η σχέση της με τους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στα κινητά των δυο εκ των συλληφθέντων έχουν βρεθεί επτά τουλάχιστον βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου με πρωταγωνίστρια την 14χρονη σε άσεμνες πόζες.

Στην κατάθεση τους συλληφθέντες παραδέχτηκαν ότι είχαν συναντηθεί με την ανήλικη σε ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο, ωστόσο αρνήθηκαν πως πλήρωσαν για να συνευρεθούν μαζί της.

Μάλιστα, στην κατάθεση τους ανέφεραν πως τη επίμαχη νύχτα της Κυριακής βρίσκονταν στο ξενοδοχείο με την ανήλικη τέσσερα άτομα. Τα δυο δεν ήρθαν σε επαφή μαζί της, αλλά τράβαγαν βίντεο, ο τρίτος παρακολουθούσε, και ο τέταρτος προέβη σε συνουσία με την 14χρονη.

Υποστήριξαν μάλιστα πως «ότι έγινε - έγινε με την θέληση της κοπέλας χωρίς να την πιέσει κανείς».

Όπως και στην υπόθεση εκπόρνευσης της 12χρονης από τον Κολωνό, τα ραντεβού και στην υπόθεση της 14χρονης φέρεται πως κλείνονταν μέσω social media, καθώς έχουν βρεθεί μηνύματα γραμμένα σε greeklish όπου αναφέρουν το ραντεβού ως «δουλειά».

Ποινική δίωξη στους συλληφθέντες

Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος των τριών συλληφθέντων που κατηγορούνται ότι κακοποιούσαν σεξουαλικά τη 14χρονη μαθήτρια που έμενε σε δομή φιλοξενίας στη Νέα Σμύρνη προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, οι τρεις συλληφθέντες, κατά περίπτωση, κατηγορούνται για μαστροπεία, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και παιδική πορνογραφία.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Υπενθυμίζεται ότι η διαλεύκανση της φρικτής υπόθεσης έγινε μετά από καταγγελία στην Αστυνομία και ενδελεχή έρευνα.

Το κύκλωμα εξέδιδε την 14χρονη έναντι 100 ευρώ κάθε φορά, ενώ φέρεται να την είχε πείσει να εγκαταλείψει τελείως τη δομή φιλοξενίας.

Παραπέμφθηκαν στην 31η ανακρίτρια για τις 24/3 οι τρεις συλληφθέντες.

