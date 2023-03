Οικονομία

Θεσσαλονίκη: Παρίστανε τη διευθύντρια του ΣΔΟΕ και αποσπούσε τεράστια ποσά υποσχόμενη διορισμούς

Για πόσες περιπτώσεις απάτης κρίθηκε ένοχη η 55χρονη που παρίστανε τη διευθύντρια του ΣΔΟΕ.

Παρίστανε τη διευθύντρια του ΣΔΟΕ και επικαλούμενη «υψηλές» διασυνδέσεις υποσχόταν, με το αζημίωτο, διορισμούς στην Εφορία. Πρόκειται για 55χρονη, η οποία καταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Μετά την καταδίκη της οδηγήθηκε στις φυλακές, καθώς η έφεσή της αποφασίστηκε να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Κρίθηκε ένοχη για απάτη κατ' εξακολούθηση σε 18 περιπτώσεις, κατά το διάστημα 2020-21. Το ύψος της απάτης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προσδιορίστηκε σε 184.000 ευρώ.

Εντοπίζοντας τα θύματά της μέσα από ευκαιριακές γνωριμίες και με «δέλεαρ» τον υποτιθέμενο διορισμό, η 55χρονη ζητούσε διάφορα χρηματικά ποσά για διαδικαστικά έξοδα και προσωπική αμοιβή. Εκτός από τους άμεσα ενδιαφερόμενους - πολλοί εξ αυτών άνεργοι δίχως τα τυπικά προσόντα για τη θέση που "έταζε" - προσέγγιζε και τους γονείς τους, ενώ σε μία μόνο περίπτωση φέρεται να απέσπασε από θύμα 60.000 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ενδιαφερόμενος που πλήρωσε αδρά την 55χρονη, διαπίστωσε ότι η υπόθεσή του δεν προχωράει, οπότε απευθύνθηκε στην αστυνομία. Ακολούθησαν κι άλλες καταγγελίες με συνέπεια η 55χρονη να καταστεί κατηγορούμενη και να προφυλακιστεί μετά την απολογία της στον ανακριτή.

Ένα- ένα τα θύματα κατέθεσαν στο δικαστήριο περιγράφοντας την προσωπική τους περιπέτεια. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση πρώην υπαλλήλου σε γραφείο τελετών που πείστηκε από τα λεγόμενά της κατηγορούμενης. Η ίδια απολογήθηκε στο δικαστήριο ότι ζητούσε δανεικά λόγω προσωπικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε κι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις επέστρεψε τα χρήματα.

