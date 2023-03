Κοινωνία

Μιχαηλίδου για υπόθεση μαστροπείας 14χρονης: τίποτα δεν κρύφτηκε κάτω από το χαλί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε το βράδυ της Τρίτης η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου για την υπόθεση μαστροπείας της 14χρονης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η υφυπουργός μεταξύ άλλως έδωσε απαντήσεις σχετικά με τη Δομή Φιλοξενίας, τις συνθήκες αλλά και τη φυγή ανηλίκων απο δομές όπως αυτή.

Αρχικά ανέφερε: "Απαντήσεις για την υπόθεση περιμένουμε κι εμείς από την αστυνομία και την εισαγγελία". Όπως τόνισε στη συνέχεια, "οι αρχές είχαν ενημερωθεί από την ειδικό παιδικής προστασίας μέσα από το Ιδρυμα για τη φυγή της και είχαν κινηθεί όλες οι διαδικασίες".

"Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το κορίτσι είναι ασφαλές τώρα και έδωσε κατάθεση και έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις." είπε ακόμη η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως τόνισε ακόμη η δομή αυτή είναι η πιο καλοστελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες και παρόλα αυτά η περίπτωση αυτή δεν φάνηκε να μπορεί να ανατραπεί.

Όσον αφορά τη Δομή Φιλοξενίας, όπως επεσήμανε, "Είναι μια δομή που φιλοξενεί έφηβα κορίτσια που ζούσαν σε κακοποιητικό περιβάλλον από την οικογένειά τους η καταγγελία έγινε μέσω της αδερφής της την Κυριακή, τίποτα δεν κρύφτηκε κάτω από το χαλί" τονίζοντας παράλληλα το πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση τέτοιων περιστατικών κακοποιημένων εφήβων και της αποϊδρυματοποίησης.

Όπως αποκάλυψε, "Η συγκεκριμένη δομή, πολύ συχνά αντιμετωπιζει εξαφανίσεις, κάθε φορά ενημερώνει την αστυνομία. Είναι μία δομή με δύσκολες περιπτώσεις, προσπαθεί να τα στηρίξει τα παιδιά αλλά δεν είναι το πρώτο κορίτσι που φεύγει απο τη δομή. Γνωρίζουν ότι χρειάζονται στήριξη στον συγκεκριμένο τομέα" αναφέρει μεταξύ άλλων.

Σχετικά με το γιατί φευγουν παιδιά από τις δομές και υπάρχουν εξαφανίσεις η υφυπουργός απάντησε: "Μία δομή εφήβων, δεν μπορεί να είναι κλειστή. Υπάρχει φύλακας, όμως δεν μπορείς να τα κλειδώσεις. Στις περιπτώσεις που δεν έχουν αφήσει παλαιότερα τα παιδιά έξω και τα έχουν κλειδώσει, τότε είχαν περιπτώσεις αυτοτραυματισμού με σοβαρά αποτελέσματα. Το κλείδωμα δεν είναι η λύση, δεν υπάρχει κάποιο "μαγικο ραβδί" για να το λύσει αυτό."

Κλείνοντας τόνισε πως η υπόθεση της 14χρονης την οποία εξέδιδαν "είναι άλλη μια ασύλληπτη περίπτωση".

Υπενθυμίζεται πως στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος των τριών συλληφθέντων που κατηγορούνται ότι κακοποιούσαν σεξουαλικά τη 14χρονη μαθήτρια που έμενε σε δομή φιλοξενίας στη Νέα Σμύρνη προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Συγκεκριμένα, οι τρεις συλληφθέντες, κατά περίπτωση, κατηγορούνται για μαστροπεία, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και παιδική πορνογραφία.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ο σταθμάρχης είχε 1,5 λεπτό για να δει το λάθος με το υπάρχον σύστημα”

Θεσσαλονίκη: Ο απόστρατος είχε καταναλώσει χάπια - Έσπασαν το παρμπρίζ και έβγαλαν τα παιδιά (εικόνες)

Τιμολόγια ρεύματος - Απρίλιος: οι τιμές των παρόχων