Κηφισιά: “Δράκος” προσπάθησε να βιάσει δύο γυναίκες μέσα σε μία ώρα!

Εξιχνιάστηκε μία επιπλέον περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης.



Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ο «δράκος» της Κηφισιάς. Ο 27χρονος, μέσα σε μια ώρα, επιτέθηκε σε δύο γυναίκες και άρχισε να τις θωπεύει, με τη μια να τη ρίχνει κάτω ανάμεσα σε φυλλωσιές και να προσπαθει να τη βιάσει. Η γυναικα πάλεψε να ξεφύγει από τα νύχια του και όταν τα κατάφερε, πήγε στην Αστυνομια και κατήγγειλε τον εφιάλτη που έζησε.

Ο 27χρονος ημεδαπός συνελήφθη για απόπειρα βιασμού και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος των δύο γυναικών στην Κηφισιά ενώ εξιχνιάστηκε μία επιπλέον περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 20-3-2023 στην Κηφισιά, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 27χρονος ημεδαπός για απόπειρα βιασμού και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Λίγο πριν τη σύλληψή του, σε χρονικό διάστημα μιας ώρας, ο κατηγορούμενος προσέγγισε από πίσω δύο γυναίκες και αιφνιδιαστικά προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος τους στην περιοχή της Κηφισιάς.

Στη μία περίπτωση μάλιστα, έσπρωξε το θύμα ώστε να το απομονώσει σε σημείο του οδοστρώματος που υπήρχαν φυλλωσιές. Η γυναίκα αντιστάθηκε και κατάφερε να απεγκλωβιστεί με τον κατηγορούμενο να τρέπεται σε φυγή.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που τον αναζητούσαν, εντόπισαν τον 27χρονο στην περιοχή της Κηφισιάς, τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς, όπου και ταυτοποιήθηκε ως δράστης των ανωτέρω πράξεων.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, εξιχνιάστηκε μία ακόμα περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, στην οποία προέβη ο κατηγορούμενος απογευματινές ώρες της 30-1-2023 στην περιοχή της Κηφισιάς σε βάρος ανήλικης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

