Ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν - Αισθητός σε Πακιστάν και Ινδία (βίντεο)

Κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και πολλοί έψαλαν στίχους από το Κοράνι.



Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών αναστάτωσε νωρίτερα σήμερα το ανατολικό Αφγανιστάν, καθώς και περιοχές του Πακιστάν και της Ινδίας.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον ορεινό όγκο του Ινδοκαυκάσου (Χίντου Κους), κοντά στα σύνορα του Αφγανιστάν με το Πακιστάν και το Τατζικιστάν, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 190 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές.

Κάτοικοι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και πολλοί έψαλαν στίχους από το Κοράνι, μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στην πόλη Ραβαλπίντι του Πακιστάν, ενώ ανάλογες μαρτυρίες υπήρξαν και από τη Λαχόρη.

Στις 22 Ιουνίου του 2022, σεισμός 5,9 βαθμών στην επαρχία Πακτίκα του Αφγανιστάν είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους και είχε αφήσει δεκάδες χιλιάδες άστεγους. Ήταν ένας από τους πιο φονικούς σεισμούς των τελευταίων δεκαετιών στο Αφγανιστάν.

