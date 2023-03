Αθλητικά

Λαύριο - Ολυμπιακός: εύκολη νίκη με κατοστάρα για τους ερυθρόλευκους

Νίκη... περίπατος για τους Πειραιώτες σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής, κόντρα στο Λαύριο.

Με κατοστάρα πέρασε ο πρωτοπόρος και αήττητος στην εφετινή Α1 Ανδρών/Basket League Ολυμπιακός από το Λαύριο. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 103-75 την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής, συμπληρώνοντας τις 10 εκτός έδρας νίκες και 19 στο σύνολο, εν τη απουσία του ασθενή Γιώργου Μπαρτζώκα και τον Σακίελ ΜακΚίσικ, που έμεινε εκτός ροτέισον. Στον αντίποδα, το Λαύριο υποχώρησε σε 5-14.

Μετά από ένα... χαλαρό πρώτο ημίχρονο, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε τον έλεγχο και το προβάδισμα δίχως να χρειαστεί να πατήσει γκάζι, ο Ολυμπιακός «έδεσε» την άμυνα του στην επανάληψη, αύξησε κατακόρυφα την παραγωγικότητα του και με επιμέρους σκορ 49-27 έφτασε απρόσκοπτα στην κατοστάρα.

Υπό το βλέμμα των ανθρώπων των Σακραμέντο Κινγκς, ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν και πάλι απολαυστικός (18π., 7ρ., 4ασ., 1κλ.), με τους Άλεκ Πίτερς (17π.), Κώστα Σλούκα (12π., 8ασ.), Κώστα Παπανικολάου (12π.), Αιζάια Κάναν (12π.) και Ταρίκ Μπλακ (11π.) να ακολουθούν σε απόδοση, σε μία βραδιά που ο Ολυμπιακός μέτρησε 16 τρίποντα και μοίρασε 35 ασίστ. Από το Λαύριο ξεχώρισε ο Σάβιον Φλαγκ με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-29, 48-54, 63-79, 75-103

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζαχαρής, Ζακεστίδης, Παζώλης

Οι συνθέσεις:

ΛΑΥΡΙΟ (Γιώργος Λιμνιάτης): Γκρέι 9 (3), Φλαγκ 19 (3), Κόουλ 5, Λάνγκεβιν 4, Ρεμί 2, Καρακώστας, Απόστολος Νικολαΐδης 1, Ίντι 8 (2), Ζάρας 14 (4), Σπρίντζιος 3 (1), Γερομιχαλός 10 (1), Φιλοξενίδης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Γουόκαπ, Κάναν 12 (4), Βεζένκοβ 18, Παπανικολάου 12 (2), Μπλακ 11, Λούντζης 7 (1), Λαρεντζάκης 3 (1), Πάπας 3 (1), Σλούκας 12 (4), Μπόλομποϊ 8, Πίτερς 17 (3).

