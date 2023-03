Οικονομία

Τέμπη: Άμεση η καταβολή των αποζημιώσεων που θα επιδικάζονται για τα θύματα και συγγενείς τους

Επιπλέον το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπει ότι θα παρέχεται δωρεάν νομική βοήθεια σε συγγενείς θυμάτων και επιζώντων που θέλουν να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο αυστηροποιείται από πλημμέλημα σε κακούργημα η νομοθεσία για τις κλοπές των υλικών στο σιδηροδρομικό δίκτυο, προβλέπεται παράλληλα ότι οι αποφάσεις των πρωτοδικείων για τα θύματα από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, οι οποίες θα επιδικάζουν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας και επιζήσαντες, θα κηρύσσονται άμεσα εκτελεστές, δηλαδή θα λαμβάνουν άμεσα τα ποσά που θα τους επιδικάζονται.

Ακόμη, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα παρέχεται δωρεάν νομική βοήθεια σε συγγενείς θυμάτων και επιζώντων που θέλουν να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Αναλυτικότερα, διευκολύνσεις προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή, για τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ως προς την ικανοποίηση αστικών αξιώσεων που θα εγείρουν, ενώ τους παρέχεται, αν το επιθυμούν, δωρεάν νομική βοήθεια.

Στο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Δικαιοσύνης, περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες προβλέπεται να κηρύσσονται εκτελεστές οι πρωτόδικες αποφάσεις, οι οποίες θα επιδικάζουν αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας και επιζήσαντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Η κήρυξη της πρωτόδικης απόφασης ως εκτελεστής, θα οδηγεί στην καταβολή των αποζημιώσεων που θα επιδικαστούν σε συγγενείς και επιζήσαντες, ενώ παράλληλα δίδεται η δυνατότητα σε συζύγους, συμβίους και συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού, να προσφεύγουν στη διαδικασία της δωρεάν νομικής βοήθειας (νόμος 3226/ 2004) προκειμένου να διεκδικήσουν αποζημιώσεις (αστικές αξιώσεις) ή να υποστηρίξουν την κατηγορία στα ποινικά δικαστήρια, κατά των υπευθύνων του τραγικού δυστυχήματος.

