Τέμπη - Βουλή: η μπλούζα της Απατζίδη και οι αντιδράσεις (εικόνες)

Η μπλούζα της βουλευτού, πυροδότησε νέο γύρο διαξιφισμών στη Βουλή.

Με μία μπλούζα που έγραφε ένα μήνυμα για την τραγωδία των Τεμπών εμφανίστηκε την Τρίτη (21/3) στη Βουλή η βουλευτής Α΄ Ανατολικής Αττικής του ΜέΡα25, Μαρία Απατζίδη.

Η μαύρη μπλούζα της βουλευτού έγραφε «57 νεκροί, 156 υποκριτές», ενώ στη μέση υπήρχαν ράγες.

Η Μαρία Απατζίδη ανέβηκε στο βήμα της Βουλής με αυτή την μπλούζα και η κίνηση αυτή, πυροδότησε αντιδράσεις.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έλαβε τον λόγο αμέσως μετά την ομιλία της και σχολίασε: «Η συνάδελφος εμφανίστηκε στο Βήμα της Ολομέλειας με μπλούζα που γράφει 57 νεκροί, 156 υποκριτές. Εγώ σεβόμενος τον Κανονισμό της Βουλής που δεν επιτρέπει στους προεδρεύοντες να σχολιάζουν ομιλίες βουλευτών, δεν θα το σχολιάσω. Δεσμεύομαι όμως ότι με την πρώτη ευκαιρία η συνάδελφος θα πάρει δημοσίως μια πολύ σκληρή απάντηση από εμένα».

ΝΔ: επικίνδυνη, χυδαία και απαράδεκτη πράξη εκφασισμού

Με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας σχολιάστηκε η επιλογή αυτή της Μαρίας Απατζίδη, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Τη στιγμή που οι πολίτες ζητούν από όλους σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ειλικρίνεια, κάποιοι συνεχίζουν να εργαλειοποιούν το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Μαρία Απατζίδη που πριν από δύο εβδομάδες είχε αποκαλέσει την Κυβέρνηση «δολοφόνο», ανέβηκε σήμερα στο Βήμα της Βουλής φορώντας μπλούζα που έγραφε «57 νεκροί, 156 υποκριτές». Πρόκειται για μια ακόμη επικίνδυνη, χυδαία και απαράδεκτη πράξη εκφασισμού, που δεν έχει καμία θέση στον ναό της Δημοκρατίας μας. Καλούμε τον Γραμματέα του ΜέΡΑ25 να καταδικάσει έμπρακτα τις συγκεκριμένες ενέργειες, όπως οφείλουν να κάνουν και όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου."

ΜεΡΑ25 για Νέα Δημοκρατία: Αν ο χαρακτηρισμός «υποκριτές» ενοχλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει τρόπος να τον αποσύρουμε

Απάντηση στη Νέα Δημοκρατία έδωσε το Γραφείο Τύπου του ΜεΡΑ25, στην οποία υπερασπίζεται την επιλογή αυτή της Μαρίας Απατζίδη και τονίζει:

"Μια μπλούζα με ένα μήνυμα διαμαρτυρίας (πολύ πιο ήπιο από όσα λέει ο κόσμος εκεί έξω) χαρακτηρίζεται επικίνδυνη και χυδαία πράξη εκφασισμού από το Γραφείο Τύπου του κυβερνώντος κόμματος!

Να πληροφορήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για κάποιες αληθινά επικίνδυνες, χυδαίες και απαράδεκτες πράξεις εκφασισμού:

Η αγνόηση των προειδοποιήσεων των εργαζομένων από τους διοικητές ΟΣΕ και Hellenic Train.

Η αγνόηση των προειδοποιήσεων των βουλευτών του ΜέΡΑ25 από τον αρμόδιο Υπουργό.

Η ωμή καταστολή των διαδηλώσεων του λαού από τον Υπουργό ΠροΠο.

Η προσπάθεια των κυβερνητικών παραγόντων να κάνουν το άσπρο μαύρο και να μας πείσουν ότι όλα λειτουργούσαν στην εντέλεια και ευθύνη για το έγκλημα στα Τέμπη έχει μόνο ένας σταθμάρχης.

Αν ο χαρακτηρισμός «υποκριτές» ενοχλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει τρόπος να τον αποσύρουμε: να καταψηφίσουν την εγκληματική κυβέρνηση και να απαιτήσουν μαζί με το λαό τη λογοδοσία των πραγματικά υπεύθυνων για την τραγωδία."





